Figura en Nacional, Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica y se perderá los próximos partidos por el Torneo Clausura, aunque los tricolores esperan que vuelva antes

El zaguero costarricense Francisco Calvo , figura en Nacional que este domingo marcó el gol del agónico triunfo con remontada 3-2 ante Defensor Sporting, fue convocado por la selección de su país para los próximos amistosos por la Fecha FIFA de setiembre y octubre.

El defensa de 34 años aparece en la lista que este domingo dio a conocer el seleccionador Fernando Batista, DT argentino al frente del combinado tico.

Tras el partido de este domingo, Calvo viajó para incorporarse a su combinado para jugar por el marco de la Liga de Naciones de Concacaf.

Costa Rica jugará este 24 de setiembre ante Curazao de local y el 27 de visitante ante Haití, mientras que el 1° de octubre irán a Nicaragua y el 4 recibirán a Haití.

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Nacional hizo gestiones

En Nacional estaban al tanto desde principios de setiembre que el zaguero, que marcó el gol del triunfo clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo, estaba en los planes de Batista para ser convocado.

Ante esa posibilidad, desde los albos se contactaron con los ticos para que el jugador, que fue mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, pudiera regresar lo antes posible a Uruguay.

Francisco Calvo en la previa del clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Desde los albos hicieron un pedido para tratar de que no juegue el último partido ante Haití o que lo haga pocos minutos para llegar de la mejor forma a Montevideo.

Así lo confirmó el entrenador Daniel Carreño, quien dijo que se contactó personalmente con el cuerpo técnico de Costa Rica.

Los partidos que se pierde

Con su convocatoria, Calvo se perderá al menos dos partidos con los tricolores.

El primero será ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura.

Además, el zaguero tampoco estará ante Montevideo City Torque.

En Nacional esperan que el jugador pueda volver antes, con la autorización de su selección y si obtienen buenos resultados, y pueda retornar para jugar ante los ciudadanos, partido que coincidiría con el fin de semana del partido ante Haití del 4 de octubre.

Los convocados de Costa Rica

El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, anunció este domingo la lista de 30 jugadores convocados que iniciarán la preparación para disputar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, informó la Federación Costarricense de Fútbol.

El entrenador argentino de Venezuela, Fernando Batista Foto: AIZAR RALDES / AFP

De esta lista, un total de 23 serán elegidos para conformar la nómina definitiva en la fase de grupos del torneo frente a las selecciones de Curazao, Nicaragua y Haití.

Según informó la Federación en un comunicado de prensa, el grupo iniciará sus entrenamientos este lunes por la tarde y continuará con doble sesión el martes y miércoles, de cara al inicio de la competencia.

La Tricolor se prepara para su debut en una nueva edición de la Liga de Naciones de Concacaf cuando el jueves 24 de setiembre reciba a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José. Posteriormente, enfrentará a Haití el domingo 27 de septiembre, visitará a Nicaragua el jueves 1° de octubre y cerrará la fase de grupos ante los haitianos, como local, el domingo 4 de octubre.

Lista de convocados:

Arqueros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia AC POR).

Defensas: Carlos Barahona (Cartaginés), Darril Araya (Herediano) Francisco Calvo (Club Nacional – URU), Gerald Taylor (Saprissa), Jeyland Mitchell (RC Estrasburgo – FRA), John Paul Ruiz (Alajuelense), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Yeison Molina (Alajuelense) y Yerlan Sosa (Alajuelense).

Volantes: Aarón Murillo (Herediano), Andrey Soto (Saprissa), Douglas López (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Cartaginés), Luis Flores (Cartaginés), Mathias Elizondo (Saprissa), Orlando Galo (Riga FC – LAT) Sebastián Acuña (Saprissa) y Sebastián Padilla (Saprissa).

Delanteros: Anthony Hernández (Alajuelense), Carlos Mora (CS Universitatea Craiova – ROU) Claudio Montero (Cartaginés), Gerson Torres (Saprissa), Josimar Alcócer (AC Sparta Praga, CZE), Kenyel Michel (Alajuelense), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Josimar Méndez (Sporting) y Orlando Sinclair (Saprissa).