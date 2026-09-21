Con abrazos y sonrisas, Diego Forlán recibió a los primeros convocados de la selección uruguaya para los amistosos que comienzan esta semana en Japón

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , recibió este lunes en Japón a los primeros tres convocados que se integraron al plantel en el marco de los tres amistosos de la Fecha FIFA de setiembre y octubre que jugará la celeste.

Ellos fueron los volantes Lucas Torreira y Nahitan Nández , dos “históricos” del combinado que no estuvieron en el Mundial 2026, y el zaguero juvenil Juan Rodríguez , ex Peñarol y actualmente en Cagliari de Italia, una de las caras nuevas en la mayor.

Con abrazos y charlas, Forlán recibió a los futbolistas junto a su cuerpo técnico que ya está instalado en la ciudad de Miyagi, donde Uruguay se medirá ante Japón el próximo jueves a las 07:05 (hora uruguaya).

El abrazo de Diego Forlán y Nahitan Nández en la selección uruguaya en Japón

La presencia de Federico Valverde, el capitán de Real Madrid, está en duda debido a la fuerte lesión que sufrió este domingo en el derbi ante Atlético de Madrid.

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Los servicios médicos del club merengue emitieron un informe de sanidad tras someterlo a los primeros estudios.

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En su comunicado oficial, la institución informó: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución".

El parte médico oficial deja una gran incertidumbre de cara a los próximos compromisos internacionales.

Desde Japón, indicaron este lunes a Referí que por el momento no estaba descartada su presencia debido a que Real Madrid no les había comunicado nada sobre la posibilidad de que sea baja.

Los partidos de Uruguay

Uruguay se enfrentará el 24 de setiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el lunes 28 de setiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium a las 08:00 (hora uruguaya) y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta a las 10:30.

La charla de Juan Rodríguez y Diego Pérez en Japón

La celeste será dirigida por el exfutbolista Diego Forlán, quien el 6 de agosto fue nombrado nuevo seleccionador de la sub-20 de Uruguay y director técnico interino de la absoluta tras la salida del argentino Marcelo Bielsa.

El DT aseguró el jueves que la celeste enfrentará a dos equipos "de primerísimo nivel" como son Japón y Corea del Sur en los primeros dos amistosos que disputará en la próxima fecha FIFA, haciendo referencia a las selecciones de Japón y Corea del Sur.

Asimismo, apunto que India -tercer rival con el que se medirá el equipo sudamericano- es una selección "un poco más desconocida" pero que también tiene jugadores "de un grandísimo nivel".

Así lo dijo en una rueda de prensa llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde el cuerpo técnico partió rumbo a la ciudad japonesa de Sendai, lugar en el que se hospedará la celeste.

El cuerpo técnico de la selección uruguaya en Japón

Por otra parte, el director técnico habló sobre la lista de 26 convocados que la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo pública un día antes y celebró que el país sudamericano tiene jugadores "de muy buen nivel".

Forlán aseguró que la celeste tiene futbolistas que pueden adaptarse a distintos tipos de sistemas, aunque lamentó que en los primeros días que el equipo estará en Asia no tendrá la oportunidad de trabajar tanto como quisiera.

La lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mourinho (Villarreal-ESP), Ronald Araujo (Liverpool-ENG), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Facundo Bernal (Betis-ESP), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Darwin Núñez (Diriyah-KSA).