Se le acabó el respaldo a Paulo Pezzolano y fue cesado de Inter de Porto Alegre tras perder ante Sao Paulo

Internacional de Porto Alegre tomó la decisión de cesar al entrenador uruguayo Paulo Pezzolano luego de perder ante Sao Paulo y luego de una serie de malos resultados por la que la continuidad del DT venía en duda.

Pese a los cuestionamientos, el club lo había respaldado, sobre todo luego de la derrota en el clásico ante Gremio , pero este domingo se acabó el ciclo del “Papa” y su cuerpo técnico con profesionales uruguayos.

“Sport Club Internacional comunica el fin del vínculo contractual con el técnico Paulo Pezzolano . Dejan el Club junto con el entrenador el coordinador técnico Matias Filippini, los auxiliares Esteban Conde y Mauro Jarodich, el preparador físico Gonzalo Alvarez y el analista de rendimiento Manuel Ramas ”, informó el “colorado” en sus redes.

“El Club agradece a los profesionales por los servicios prestados y desea éxito en la continuación de sus carreras. El auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará las próximas actividades del equipo en el CT Parque Gigante”, agregaron.

O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista… pic.twitter.com/0CebpZC9uw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 21, 2026

En zona de descenso

En 28 fechas disputadas, Inter, con 28 puntos en la tabla, se ubica en el puesto 18° de 20 en la tabla del Brasileirao, en zona de descenso, junto a Gremio (17° y 29 puntos), Remo (19° y 23) y Chapecoenese (20° y 18)

En lo que va del campeonato Inter ganó 6 partidos, empató 10 y perdió 12, con 30 goles a favor y 36 en contra.

Pezzolano, extrenador entre otros del Valladolid español, venía afrontando una fuerte presión tras acumular una racha de diez partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Brasileño, sumado a la eliminación en cuartos de final de la Copa de Brasil a manos de su acérrimo rival, el Grêmio.

La respuesta de Paulo Pezzolano, DT de Inter de Porto Alegre, tras perder el clásico ante Gremio

A pesar de una victoria contra Chapecoense en la fecha anterior y de que la comisión lo había respaldado tras la eliminación de la Copa, la situación se volvió insostenible con la reciente derrota ante el São Paulo, ya que Internacional está en decimoctava posición del Brasileirão, en zona de descenso, con 28 puntos, a 32 del líder Flamengo.

Y permanecerá en esta posición al menos hasta el próximo 7 de octubre, cuando saldrá a la cancha contra Corinthians, debido a la pausa obligada por la fecha FIFA.

Tras el encuentro en el Morumbi, el propio estratega declaró que aún creía posible salvar al equipo del descenso, aunque admitió que la tarea se estaba volviendo "cada vez más difícil".

Anunciado el 18 de diciembre de 2025, Pezzolano permaneció exactamente 262 días en el banquillo gaúcho.

Su ciclo concluye con un balance negativo marcado por la mala campaña en el torneo local, la eliminación en la Copa de Brasil y la pérdida del Campeonato Gaúcho frente al Grêmio.

En 46 partidos al frente del equipo, el entrenador uruguayo cosechó 18 victorias, 16 derrotas y 12 empates.