"Sentimiento de mierda": la respuesta y reacción del uruguayo Paulo Pezzolano, DT de Inter de Porto Alegre, tras perder el clásico ante Gremio, que gastó a su rival con el vals

El entrenador uruguayo Paulo Pezzolano hizo una profunda autocrítica tras la derrota de su equipo Inter de Porto Alegre, en el clásico ante Gremio por 3-1, resultado que le dejó un “sentimiento de mierda”.

Así lo manifestó en la conferencia de prensa luego de la derrota por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa de Brasil, de la que quedaron eliminados ante su tradicional rival.

Luego del partido jugado en cancha de Gremio, Pezzolano tuvo que ser apartado por un asistente en el momento en el que jugadores y allegados de ambos equipos se dirigían al vestuario.

El cruce de Paulo Pezzolano tras la derrota de Inter ante Gremio

En los festejos, por los altoparlantes del estadio sonó el “Danubio Azul”, el tradicional vals de los cumpleaños de quince, como broma de los locales antes Inter debido que lleva 15 años sin ganar títulos.

Gre-Nal termina em confusão na descida para os vestiários. Pezzolano, integrantes das comissões técnicas e jogadores de Grêmio e Internacional se envolveram em um tumulto após o apito final. @BolavipBR pic.twitter.com/WpAlhqWVi8

La medida ejemplarizante que tomaron en Brasil con un jugador que dirige Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre tras fracturar a un rival: no jugará hasta que vuelva el lesionado; mirá el video

Paulo Pezzolano obtuvo su primer título con Inter de Porto Alegre como técnico, su segundo logrado en Brasil; ya lo habían logrado Luis Suárez y Felipe Carballo con Gremio

briga entre as comissões técnicas nos túneis da arena do grêmio pic.twitter.com/SbwtUSxL1f — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 4, 2026

Así se pudo ver en las redes sociales.

Grêmio eliminó a su clásico Inter de la Copa do Brasil y empezó a sonar UN VALS EN LOS PARLANTES DEL ESTADIO.



JAJAJA, ESPECTACULAR. pic.twitter.com/wzHTi3l0Px — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 4, 2026

Lo que dijo Pezzolano

En conferencia y ya más tranquilo, el DT lanzó su frase y reconoció el mal momento del equipo.

“Una sensación de mierda, en realidad. Un golpe duro, sin duda, durísimo; el más duro del año. Perder contra tu rival como perdimos hoy es durísimo", dijo.

Además, dijo que su trabajo no está saliendo bien en Inter, donde dirigió 40 partidos con 50% de efectividad, con 16 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

"Satisfecho, no. Si el entrenador no consigue resultados, su labor no está dando frutos. El trabajo puede ser maravilloso, pero si no hay resultados, no sirve de nada; esa es la realidad. Lamento tener ese porcentaje", expresó.

La respuesta de Paulo Pezzolano, DT de Inter de Porto Alegre, tras perder el clásico ante Gremio

"Dije el primer día que no sabía que sería tan difícil; está siendo más complicado de lo que se pensaba. Pero la vida a veces te pone pruebas por delante; necesito ganar el domingo, que los jugadores empiecen a ganar... Quiero cambiar esto a toda costa, pero el resultado... el trabajo no está siendo bueno. Sin embargo, puedo decir que en el día a día nos dejamos la vida; eso es todo lo que podemos decir", completó Pezzolano.

Inter ahora se enfocará en Braisleirao, la única competencia que le queda en el año y en la que está en zona de descenso, en el puesto 18°, con 25 puntos.

"Ahora, ya con la mente puesta al 100% en el Brasileirao, que es lo positivo, no tenemos nada más en qué pensar. Queríamos pasar, sin duda; queríamos llegar hasta el final. Lo positivo es que debemos centrarnos al 100% en el campeonato que nos ocupa, que es lo más importante para nosotros", finalizó.

Tras el partido, los directivos de Inter ratificaron en el cargo a Pezzolano, quien seguirá al frente del equipo.