Paro en la línea 79 de UCOT tras la agresión a un conductor en el intercambiador Belloni

La línea 79 de UCOT realiza un paro durante todo este viernes luego de que uno de sus conductores fuera agredido a golpes por un hombre en el intercambiador Belloni .

La medida afecta exclusivamente a esa línea y el servicio se retomará con las primeras frecuencias del sábado 5 de setiembre .

El episodio ocurrió sobre las 19:00 del jueves , según el informe policial primario consignado por Subrayado (Canal 10) y confirmado por El Observador.

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De acuerdo con el relato del trabajador, mantuvo una discusión con un hombre que lo insultó debido a que el ómnibus tuvo que desviarse algunas cuadras de su recorrido habitual .

El hombre descendió del ómnibus, pero minutos después regresó al intercambiador Belloni en un auto, buscó al conductor y lo golpeó con los puños.

El trabajador, de 41 años, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro de salud debido a golpes y lesiones en el rostro.

El reclamo de los trabajadores de UCOT

Los trabajadores del transporte y el sindicato de UCOT denunciaron una nueva agresión contra un conductor y reclamaron mayores medidas de seguridad y control por parte del Ministerio del Interior, además de sanciones más severas ante este tipo de episodios.

En las últimas semanas se registraron varias agresiones y amenazas contra trabajadores del transporte, situación que derivó en reuniones con el ministro del Interior, Carlos Negro.

Uno de los episodios más graves ocurrió a comienzos de agosto, cuando presuntos hinchas de Cerro amenazaron con armas de fuego al conductor de otro ómnibus de UCOT y lo obligaron a continuar el recorrido sin detenerse hasta el intercambiador Belloni. La unidad fue escoltada por una moto y un auto en los que circulaban otras personas armadas.