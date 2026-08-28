Nuevo paro en el puerto: trabajadores están en asamblea y por el momento no han informado cuando será el reintegro

El Sindicato de Terminal Cuenca del Plata se encuentra realizando un nuevo paro en el puerto desde las 07:30 de este viernes , están en una asamblea de trabajadores y hasta el momento no se ha comunicado el horario de reintegro a las actividades.

La empresa fue quien comunicó el cese de actividades, y a su vez, recordó que sobre el mediodía habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo .

Recientemente, Terminal Cuenca del Plata (TCP) presentó una última propuesta al sindicato para la firma del nuevo convenio colectivo y anunció que daba por concluida la negociación. Por su parte, los trabajadores se habían declarado en asamblea permanente.

"La empresa comunicó de manera unilateral el fin de la negociación , presentando su última propuesta", señaló el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ( Supra ). El texto expresó que el sindicato realizó un "esfuerzo sin precedentes" para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario.

"Sin embargo, nuestro nivel de voluntad compromiso no tuvo reciprocidad. La empresa se negó a abordar los reclamos fundamentales de los trabajadores: la estabilidad laboral y la regularización de las categorías adeudadas”, indicó. Sobre aspectos salariales expuso que el personal de la terminal no percibe un incremento por encima de los mínimos fijados por los Consejos de Salarios desde hace más de 20 años.

La compañía confirmó a El Observador que presentó la última propuesta con el objetivo de firmar el nuevo convenio colectivo. Algunas de las mejoras presentadas por TCP fueron el pago de una partida extraordinaria de $ 27.500 en el mes de la firma del acuerdo y un complemento del salario vacacional de $ 20.000.

"La empresa rechaza las afirmaciones difundidas por el sindicato que no se corresponden con el contenido ni con el desarrollo efectivo de la negociación", dijo la terminal de contenedores.

Con respecto al paro que está transcurriendo, TCP afirmó que "informará de inmediato cualquier novedad sobre la reanudación de la operaciones y la atención de camiones". A su vez recordó que se puede verificar en el siguiente enlace en tiempo real el estado del Acceso A para camiones.