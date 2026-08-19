Orsi habló del conflicto en el puerto, respaldó a Castillo y dijo que el cierre de la planta de FNC en Minas "nunca es buena noticia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles al conflicto que afecta a la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo , respaldó al ministro de Trabajo, Juan Castillo , luego de las diferencias públicas dentro del gobierno sobre una eventual declaración de esencialidad y habló sobre el cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas .

Sobre la situación en el puerto, Orsi aseguró que las negociaciones avanzan hacia una salida. “Por lo que tengo entendido, porque esto es hora a hora o día a día, se viene encontrando una solución ”, afirmó en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El mandatario recordó que el conflicto no paralizó completamente la actividad portuaria y diferenció la situación de la terminal de contenedores del resto de la operativa. “El puerto sigue funcionando, la parte granelera nunca paró , lo que no quiere decir que no haya dificultades”, señaló.

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Orsi dijo que el gobierno recibió la preocupación de la Unión de Exportadores y mantuvo una reunión con la Confederación de Cámaras Empresariales por la situación.

Orsi sobre una eventual esencialidad: “El acuerdo es lo que todos queremos”

Consultado sobre las herramientas que tiene el gobierno para intervenir en el conflicto, Orsi sostuvo que “las herramientas institucionales que existen, existen” y que “es una obviedad decir que cuando se tienen que usar hay que usarlas”.

Sin embargo, remarcó que la prioridad es alcanzar una salida negociada. “Hoy el acuerdo es lo que todos queremos. Incluso el sector privado, las empresas, prefieren caminar hacia un acuerdo que le dé continuidad y tranquilidad”, afirmó.

El presidente destacó que la negociación no involucra únicamente al gobierno y los sindicatos. “No es solo el Estado y los trabajadores, también hay empresas. Hay partes que ellos te lo dicen: 'los mismos empresarios preferimos seguir trabajando en un ámbito de negociación'”, sostuvo en referencia a los operadores portuarios.

Para Orsi, el principal problema está en la terminal de contenedores. “El tema ahí, con la terminal de contenedores, es el nudo que tenemos que desatar, pero no solo nosotros, los empresarios y los trabajadores fundamentalmente”.

“No queda un ministro por el camino”: el respaldo a Juan Castillo

Orsi también fue consultado por las diferencias entre el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el secretario de Presidencia en torno a una eventual declaración de esencialidad.

El mandatario confirmó que ambos jerarcas conversaron después de sus declaraciones públicas. “Ya los dos hablaron”, respondió.

Ante la consulta sobre si había existido un “chisporroteo” dentro del gobierno, Orsi relativizó el episodio. “Yo creo que es parte de la dinámica donde cada uno piensa con su cabeza propia. Y estaba bueno que se opine”, sostuvo.

Castillo había sido consultado públicamente sobre qué haría ante una eventual decisión de decretar la esencialidad y sus declaraciones fueron interpretadas como la posibilidad de abandonar el cargo. Orsi rechazó esa lectura.

“Yo escuché la entrevista y sé cómo se dio. No fue tan así. Dijo lo que dijo y sé lo que piensa, pero no fue tan lineal”, afirmó.

Consultado directamente sobre si el episodio podía dejar a un ministro “por el camino”, respondió: “No, de ninguna manera”. “Como dije siempre, tienen que tener la capacidad de pensar con cabeza propia”, agregó.

Orsi sobre el cierre de la planta de FNC en Minas: “Nunca es buena noticia”

El presidente también se refirió al cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas, departamento de Lavalleja, y aseguró que el gobierno analiza la situación de los trabajadores y el futuro de las instalaciones de la compañía.

“La empresa viene manifestando que está tomando decisiones a nivel regional que a nosotros nos complica a nivel de la planta de Lavalleja”, afirmó.

Orsi señaló que el gobierno trabaja para determinar qué ocurrirá con los empleados y con los activos que la compañía posee en Minas.

“Estamos viendo cuál es el futuro de los trabajadores y de la propia empresa, y también el patrimonio que tienen en Minas”, sostuvo.

El mandatario lamentó la decisión empresarial de reducir su operativa en Uruguay. “Nunca es buena noticia que una empresa decida trabajar en la región y retirar parte de la operación”, afirmó.

Además, señaló que la determinación había sido evaluada por la compañía con anterioridad. “Es una decisión empresarial que la habían tomado en 2024 y la patearon para adelante”, agregó.

Orsi planteó discutir el futuro de otros puertos de Uruguay

El presidente aprovechó el conflicto portuario para plantear una discusión de más largo plazo sobre la infraestructura del país y la dependencia de Montevideo como principal terminal.

“Parte de la discusión que nosotros tenemos que seguir dándonos con respecto al tema puerto es analizar qué otros puertos en Uruguay tienen futuro”, afirmó.

Orsi mencionó a Nueva Palmira, pero sostuvo que podrían desarrollarse otras alternativas. “Hoy tenés Nueva Palmira, pero pueden aparecer otros. Venimos conversando mucho con el presidente de Paraguay, con el presidente de Bolivia”, señaló.

El mandatario comparó la situación de Uruguay con la de otros países que cuentan con varias terminales portuarias de gran porte. “Tenemos la característica de tener un solo puerto de ese porte. Cuando tú hablás con colegas de otros países, tienen tres o cuatro puertos donde hay una naviera en cada uno”, afirmó.

Orsi recordó que actualmente existe un contrato que regula la terminal de contenedores y volvió a remarcar que, pese al conflicto, el Puerto de Montevideo nunca dejó de funcionar en su totalidad. “Hay una gran parte de la operativa que funcionó siempre”, concluyó.