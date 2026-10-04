La historia de la icónica casona de 1900 en Parque Rodó que da lugar a una agencia de viajes y estrena novedad gastronómica

Desde 2019, una casona de 1900 ubicada en Parque Rodó sobre 21 de Setiembre es hogar de Toque & Toque, una agencia uruguaya especializada en viajes grupales e individuales a Asia y África . Sin embargo, en estos últimos siete años los viajes no han sido el único negocio que ha pasado por esta propiedad .

Mientras la agencia de viajes desarrollaba su actividad en el piso inferior, los otros espacios de la casona, donde destacan vitrales, columnas y otras estructuras originales, también tuvieron su propia historia .

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En enero, tras el cierre del bar que funcionó allí durante los últimos seis años, Toque & Toque puso en discusión qué hacer con el espacio, incluso evaluó cambiar de sede. Finalmente la agencia optó por darle un nuevo uso a la casona, con una fórmula que contempla tercerizar el espacio gastronómico, que ahora ocupará Casa Rodó, subarrendar la planta baja y un espacio para eventos, y por supuesto continuar con su actividad principal desde allí: la venta de viajes.

Cervecería Ramón, Toque & Toque y ahora Casa Rodó: la historia gastronómica de la casona

Según reconstruye en diálogo con Café y Negocios Gustavo Welker, uno de los fundadores de Toque & Toque, la casa fue construida alrededor de 1900 y durante el siglo pasado habitó allí una familia francesa. Más recientemente funcionaron en el lugar diferentes empresas, como el estudio Ferrer y Bios, hasta que finalmente en 2019 la agencia decidió alquilar la propiedad a los dueños actuales.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

En cuanto a su estructura, la propiedad cuenta con dos plantas. La inferior, que ya había sido intervenida y reestructurada antes de la llegada de Toque & Toque.

Y la planta superior, que conserva buena parte de sus elementos originales, como pisos, columnas, vitrales y molduras. También cuenta con un patio y un salón.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Cuando se instalaron en el lugar, la agencia se ubicó en la planta baja. Para la planta alta, en tanto, se contactaron en aquel momento con Cervecería Ramón, un local gastronómico al que le ofrecieron abrir una nueva sucursal en el lugar.

El objetivo era doble, por un lado, compartir los gastos del espacio y, por otro, captar a un público con un perfil similar al de los viajeros de Toque & Toque, generando un vínculo entre ambas propuestas y haciendo dialogar los dos negocios.

Según relata Welker, todo funcionó excelente durante ese primer año, hasta que llegó la pandemia.

La cervecería decidió dejar de funcionar allí y desde la agencia sentían que algo faltaba para darle vida al lugar.

Fue así que los fundadores de la agencia decidieron asociarse con Rodrigo Pérez, de Bardot y llevar juntos directamente la gestión del bar.

Al principio el lugar comenzó a funcionar con una impronta gastronómica muy atada al concepto de la agencia, con foco en la comida asiática. Y si bien la propuesta logró un gran éxito durante los primeros meses, la demanda los llevó a desarrollar un menú más generalista, con opciones de pizza y picoteo.

El bar, que llevaba el mismo nombre que la agencia, funcionó durante los últimos seis años y convirtió esta esquina de 21 de Setiembre en un punto de encuentro que combinaba juntadas de grupos de amigos, bailes y eventos con la actividad principal de Toque & Toque, la agencia de viajes.

Sin embargo, sostener el negocio gastronómico comenzó a volverse cada vez más desafiante. La operación cotidiana, detalló el fundador, demandaba una atención constante sobre proveedores, clientes y recursos humanos, algo difícil de compatibilizar con la actividad principal de la agencia y con la vida familiar.

“Trabajabamos más para el bar que para la agencia, estaba buenísimo, nos encantaba, los clientes venían y generaba lo que nosotros queríamos pero decidimos frenar porque no era sostenible. Desde nuestros orígenes somos muy de ir mutando, probando, no le tenemos miedo al cambio, a errar”, sostuvo Welker.

De esta manera, decidieron cerrar el bar, que abrió sus puertas por última vez el 31 de diciembre de 2025.

En enero, tras el cierre, Toque & Toque puso en discusión qué hacer con el espacio, e incluso evaluó mudarse y cambiar de sede. Sin embargo, entre esas charlas apareció la idea de tercerizar el espacio gastronómico, y subarrendar tanto el piso inferior como el lugar de eventos.

Así, después de varios meses con el espacio vacío, en las últimas semanas la casona volvió a tener actividad gastronómica con la llegada de Casa Rodó. El emprendimiento comenzó con una propuesta de cafetería que funciona de 10 a 18 horas e incluye también servicio de almuerzo y brunch. Dentro de su menú aparecen platos como pastas, lasaña, milanesas, así como scones, tostados y postres, con una impronta casera y gourmet.

El vínculo entre la agencia y el emprendimiento surgió de manera casi natural, ya que Casa Rodó funcionaba antes en el CME (Centro de Medicina y Especialidades), sobre Acevedo Díaz y Bulevar España, muy cerca de la casona.

De esta manera los responsables de Toque & Toque conocieron la propuesta como clientes y, cuando comenzaron a pensar cómo reformular el uso de la casona, surgió la posibilidad de ofrecerles el espacio.

Para la agencia, además, la llegada de Casa Rodó tiene un efecto que va más allá de volver a ocupar el local. La cafetería funciona como un punto de encuentro con potenciales clientes de la agencia, además de que el equipo de Toque & Toque almuerza allí a diario.

También, la sociedad que se había constituido para el anterior emprendimiento gastronómico continúa abierta, ya que el salón ubicado en la casona sigue utilizándose para algunos eventos gastronómicos en la planta baja, ahora gestionados solamente desde Bardot.

A su vez, la empresa subarrendó el piso inferior a otro negocio del rubro.

La actualidad del negocio: cuatro verticales y la oportunidad de seguir captando mercado

La empresa trabaja actualmente con cuatro unidades de negocio: universitarios, expediciones para menores de 45 años, expediciones para mayores de 45 y “Tu Toque”, su segmento más reciente que permite contratar la experiencia de las expediciones de forma individual, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Segun detalló Welker, los universitarios y las expediciones son las unidades que concentran mayor dinamismo, mientras que “Tu Toque” representa entre 5% y 7% de las operaciones.

Con viajes universitarios que reúnen grupos masivos de estudiantes de distintas carreras y expediciones que trabajan con grupos de entre 25 y 30 personas, viajan actualmente unas 1.000 personas al año a través de la agencia.

Las diferentes propuestas apuntan a priorizar la experiencia local y el contacto con los destinos, con viajes de entre 20 y 30 días y tickets que rondan los US$5000. Además, en el caso de los universitarios, cuentan con un sistema de rifas para financiar el viaje.

Actualmente, el equipo está integrado por 25 personas y la estrategia hacia adelante apunta principalmente a crecer a partir del segmento universitario.

Hoy, según el fundador, unas 500 personas de la Facultad de Medicina realizan estos viajes al año, mientras que otras 200 corresponden a estudiantes de distintas facultades. Esto trae consigo el desafío y la oportunidad de ampliar ese universo hacia otras instituciones que todavía no cuentan con una cultura de viajes de este tipo.