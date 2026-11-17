Balanz Capital, uno de los principales grupos financieros de Argentina con más de 20 años de trayectoria en el mercado de capitales, anunció la firma de un Acuerdo de Entendimiento para la adquisición del paquete accionario mayoritario de la Casa de Bolsa Cadiem y su Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión en el Paraguay.

Con 23 años de trayectoria en el mercado de capitales paraguayo, la compañía ofrece soluciones de inversión y financiamiento para personas, empresas e inversores institucionales.

De concretarse, esta operación le permitirá a Balanz Capital avanzar con su estrategia de expansión internacional, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica, donde ya cuenta con operaciones propias en Argentina, Uruguay y Panamá, además de Estados Unidos e Inglaterra.

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“La llegada a Paraguay representa un nuevo paso en nuestro proceso de expansión internacional y refleja nuestra visión de crecimiento a largo plazo. Queremos seguir ampliando nuestra presencia internacional para acercar nuevas oportunidades y soluciones financieras a nuestros clientes”, señaló Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital en un comunicado al que accedió Café y Negocios.

Como parte de este entendimiento, se ha iniciado un proceso de debida diligencia con una duración estimada de 30 días, orientado a concretar un acuerdo definitivo de capitalización de Cadiem. La operación y la integración del capital estarán sujetas a los resultados de esa evaluación, a la firma de los documentos definitivos y a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Una vez que las autoridades regulatorias la aprueben, Balanz Capital asumirá la operativa de Cadiem junto con parte de su equipo directivo actual.

Los detalles de los protagonistas del a operación

Cadiem, que a través de su Casa de Bolsa y su Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión, ofrece soluciones de inversión y financiamiento para personas, empresas e inversores institucionales, cuenta con 23 años de trayectoria en el mercado de capitales paraguayo.

Su actividad abarca la intermediación bursátil, la administración de fondos y el asesoramiento financiero, acompañando a sus clientes en la gestión de su patrimonio y a las empresas en el acceso a recursos para financiar sus proyectos.

La compañía cuenta con más de 22.000 clientes, un equipo de más de 130 colaboradores y oficinas propias en Asunción, Itapúa y Alto Paraná.

Balanz por su parte, cuenta actualmente con más de 1.500.000 clientes, 40 fondos comunes de inversión propios y US$ 17.000 millones en activos bajo administración. El grupo tiene más de 1.800 colaboradores y continúa apostando al desarrollo de sus capacidades, la innovación tecnológica y la expansión de sus operaciones como pilares fundamentales de su crecimiento.

Con operaciones en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra y Panamá, Balanz Capital ampliará su presencia a seis países con la incorporación de Paraguay.

De concretarse la operación, sostuvieron desde Balanz, esta permitirá sumar el respaldo financiero y la experiencia internacional de Balanz Capital a la trayectoria y el conocimiento del mercado local de Cadiem.