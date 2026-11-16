La paytech Akua, cofundada por un uruguayo, recibió inversión de Itaú Ventures para impulsar la innovación de los pagos con IA en Latinoamérica

Además de la inversión, la unión implica innovación abierta y una aplicación concreta en el negocio: el avance de Itaú en Uruguay en la exploración de la tecnología de Akua para la modernización de su plataforma de adquirencia y la evolución de su negocio de medios de pago.

En un comunicado emitido por la institución bancaria al que accedió Café y Negocios se da cuenta de que el vínculo entre ambas organizaciones comenzó hace aproximadamente un año en el ecosistema de Cubo Itaú , el hub de innovación impulsado por el banco que conecta startups y empresas. A partir de ese primer acercamiento, equipos de tecnología y medios de pago de Uruguay y Brasil comenzaron a analizar posibles oportunidades de colaboración.

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“ Uruguay es el primer mercado en el que estamos explorando incorporar la tecnología de Akua, con foco en la experiencia de nuestros clientes y en la seguridad de las operaciones. La inversión de Itaú Ventures en Akua refleja nuestra intención de acompañar a una empresa con tecnología desarrollada en la región y de construir, a partir de ahí, nuevas soluciones para el mercado de pagos”, dijo Diego Lanza, director de Empresas y Nuevos Negocios de Itaú Uruguay. En este sentido apuntó que se trata de un ejemplo de cómo una conexión que nace de su ecosistema de innovación puede convertirse en negocio concreto, con impacto en la experiencia de los clientes y en más valor para las partes.

La plataforma de Akua creada en 2024 por Carlos Marín (Colombia), Rodrigo Rodrigues (Brasil) y Juan José Behrend (Uruguay) integra inteligencia artificial desde su arquitectura para que bancos y empresas de pagos puedan desarrollar nuevas capacidades sobre una infraestructura flexible. “Esta evolución abre oportunidades para crear experiencias financieras más simples, seguras y ágiles, y desarrollar mejores herramientas para que los comercios puedan gestionar sus pagos y hacer crecer sus negocios”, resalta el comunicado.

Behrend, CTO y cofundador de Akua, destacó el rol del equipo en Uruguay que diseña y programa cada pieza de la plataforma: “este acuerdo es en gran parte mérito de ellos”, subrayó.

“Que Itaú se asocie con tecnología hecha en Montevideo dice mucho del talento que hay en el país. Como socio estratégico creemos que podemos diseñar la experiencia y tecnología que el nuevo mundo IA nativo se merece para garantizar que los servicios financieros estén a la vanguardia de lo que el mercado necesita”, añadió.

La alianza en Uruguay es el primer paso para explorar sinergias en otros mercados donde Itaú está presente, con el objetivo de impulsar la innovación y la adopción de nuevas capacidades tecnológicas en la industria de pagos.

“La colaboración entre Itaú y Akua refleja el potencial de iniciativas que, a través de ecosistemas de innovación como Cubo Itaú, conectan los desafíos de grandes corporaciones con soluciones desarrolladas por startups, con foco en IA y capacidad de escalar a otras geografías”, finaliza el comunicado.