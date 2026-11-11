Energía Summit 2026: Uruguay y la región ante los desafíos de una nueva transición energética

La energía es el motor del mund o. Determina la competitividad de las economías, incide en las políticas públicas y condiciona las estrategias globales frente al cambio climático. En ese cruce entre economía, innovación y sostenibilidad ambiental, Uruguay enfrenta el desafío de avanzar hacia una nueva etapa de su transición energética, mientras la región busca nuevas oportunidades de desarrollo e integración.

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Con ese propósito, El Observador y Piso 22 presentan Energía Summit 2026: el futuro energético de Uruguay y la región , un encuentro que propone reflexionar sobre las transformaciones del sector y los desafíos que marcarán su desarrollo en los próximos años.

El evento se realizará el jueves 19 de noviembre, de 08:30 a 12:30 horas , en el piso 22 del World Trade Center Free Zone, Torre 2, en Montevideo.

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La jornada contará con YPF, MontevideoGas, Conecta Gas Natural, BID Invest y UTE como patrocinadores principales , y con Megal, ElectroSistemas y UESA como patrocinadores Silver .

Además, el encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de El Observador.

Un espacio para pensar la energía del futuro

En los últimos años, Uruguay se consolidó como un referente regional en energías renovables, con una matriz eléctrica abastecida mayoritariamente por fuentes limpias. Sin embargo, los avances alcanzados plantean nuevas preguntas sobre el rumbo que debe seguir el país.

Los desafíos de una segunda transición energética, que abarque sectores como la industria, el transporte y la innovación tecnológica, abren una nueva etapa de discusión sobre las oportunidades de inversión, la competitividad y la sostenibilidad.

¿Cómo aprovechar el liderazgo de Uruguay en energías renovables? ¿Qué papel tendrá la integración regional? ¿Cuáles son las inversiones necesarias para acompañar las nuevas demandas energéticas?

Energía Summit 2026 busca generar un espacio de análisis que trascienda la coyuntura y permita identificar las tendencias, oportunidades y desafíos que definirán el futuro energético del país y la región.

Los desafíos de la nueva frontera energética

La transformación del sector energético plantea desafíos que van más allá de la generación de electricidad.

La descarbonización del transporte y la industria, la incorporación de nuevas tecnologías, la eficiencia energética y el desarrollo de infraestructura forman parte de una agenda que requiere planificación e inversiones a largo plazo.

A su vez, el crecimiento de las tecnologías digitales y las nuevas demandas de consumo obligan a repensar la capacidad de los sistemas energéticos para responder a las necesidades de las economías.

La integración regional también ocupa un lugar central en esta discusión. La cooperación entre países, el desarrollo de nuevos proyectos y la búsqueda de modelos de negocio sostenibles representan oportunidades para fortalecer la competitividad y la seguridad energética.

En ese contexto, Uruguay tiene el desafío de aprovechar las ventajas de su matriz eléctrica y proyectarlas hacia nuevas actividades productivas, sin perder de vista el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Cuándo y dónde será Energía Summit 2026

La nueva edición de Energía Summit se realizará el jueves 19 de noviembre, entre las 8.30 y las 12.30 horas, en el piso 22 del World Trade Center Free Zone, Torre 2, en Montevideo.

El encuentro contará también con transmisión en vivo por YouTube, lo que permitirá seguir la actividad a distancia.

La jornada tendrá el acompañamiento de empresas e instituciones vinculadas al sector energético y al desarrollo empresarial.

Los patrocinadores principales serán YPF, MontevideoGas, Conecta Gas Natural, BID Invest y UTE.

Como patrocinadores Silver participarán Megal, ElectroSistemas y UESA. También apoyan el encuentro AUdER, El Nido, AIC, Colonia, Acceso Fácil y AUME.

Un compromiso con el conocimiento y el debate público

Con Energía Summit 2026, El Observador y Piso 22 impulsan un espacio de diálogo sobre uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de Uruguay y la región.

La energía atraviesa buena parte de las grandes discusiones contemporáneas: desde la competitividad y las inversiones hasta la innovación tecnológica, la seguridad del suministro y los compromisos ambientales.

Uruguay, reconocido por sus avances en la incorporación de energías renovables, enfrenta ahora el desafío de proyectar ese liderazgo hacia una nueva etapa que combine innovación, eficiencia y sostenibilidad.

Cómo aprovechar las oportunidades de la transición energética y qué decisiones serán necesarias para acompañar las transformaciones de la región son algunas de las preguntas que estarán en el centro de Energía Summit 2026.