Canastas de fin de año: desde $ 299 hasta $ 70.000, las opciones más buscadas y cómo se preparan las empresas para el pico de demanda

Las canastas navideñas son protagonistas en el período de mayor zafra comercial . Con empresas cada vez más exigentes en presentación y personalización, las firmas del sector despliegan sus catálogos para responder al pico de demanda de las fiestas.

Como regalo empresarial, atención o premio, las canastas de fin de año se vuelven una prioridad tanto en el ámbito corporativo como para los consumidores particulares. Frente a este escenario, las principales cadenas y tiendas especializadas afinan su oferta con propuestas que combinan los clásicos navideños con productos gourmet, artículos de asado y alternativas a medida . En intercambio con Café y Negocios, El Clon, Iber, Tienda Inglesa y Grupo Disco Uruguay dieron detalles de sus propuestas y compartieron cómo se preparan para la temporada de regalos y canastas de fin de año.

El Clon cuenta con una amplia variedad de canastas con precios que van desde los $ 299 hasta los $ 5.990, orientadas tanto al público corporativo como al consumidor final . “Las propuestas de precio intermedio son las que generan mayor interés, especialmente aquellas que ofrecen una combinación equilibrada entre variedad, cantidad de productos y precio”, señalaron desde la firma, apuntando que los clientes valoran encontrar una canasta completa, con una buena selección de artículos y “una excelente relación calidad-precio”. Actualmente, el 70% de sus compradores pertenece al segmento corporativo y el 30% a consumidores finales , con opciones que incluyen principalmente productos tradicionales de las fiestas como pan dulce, turrones, budines, sidras y ananá fizz. “Las empresas representan un segmento muy importante para esta categoría, ya que eligen nuestras canastas como una forma de agasajar a sus colaboradores, clientes y proveedores durante las fiestas”, destacaron desde la empresa.

A pesar de los retrasos en las obras del ex hotel San Rafael, Cipriani operará un casino esta temporada en Punta del Este: así será

En Iber, su director, Nicolás Domínguez, explicó que el catálogo cuenta con una gran variedad que, además de las tradicionales canastas, incluye packs de vino y cerveza. En lo que respecta a canastas como tal, la opción más accesible se ubica en los $ 2.300 y la más cara alcanza los $ 70.000, con un extenso abanico de alternativas intermedias.

“Nosotros vendemos más canastas de lo que vendíamos hace una década y venimos creciendo año a año”, remarcó Domínguez, cuya operativa se reparte en un 60% hacia consumidor final y un 40% al sector corporativo. En diálogo con Café y Negocios, el ejecutivo remarcó que en cada franja existen opciones destacadas: “El año pasado una de las canastas que más se vendió estaba en los $ 12.000 y era un cesto que traía una gran variedad de whiskies”. La propuesta para este año incluye innovaciones en packaging que van desde las canastas clásicas hasta materas (por $ 3.400), carry-on ($ 15.500), cofres ($ 6.500) y mochilas ($ 7.000). En cuanto a su contenido, en comestibles, “obviamente muchas tienen propuestas navideñas” como turrón, budín o pan dulce, a las que se suman alternativas de picada (frutos secos, jamón, aceitunas), opciones dulces (bombones y chocolates) y novedades como licor de pistacho.

Por su parte, Tienda Inglesa propone un catálogo diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos y necesidades con canastas y regalos prearmados, tanto para particulares como para empresas, “y desarrollamos propuestas personalizadas para clientes corporativos, con opciones que permiten ajustar los productos, la presentación y el presupuesto”, explicaron desde la cadena.



Sus valores parten desde los $500 y llegan a opciones premium de $ 25.000, además de las alternativas a medida. “Las canastas más buscadas combinan los productos tradicionales de las fiestas, como pan dulce, turrones y chocolates, con artículos especiales que aportan un diferencial al regalo. También hay una valoración creciente de los productos importados, las marcas reconocidas y aquellos que no forman parte del consumo cotidiano”, señalaron. En volumen de ventas, la distribución es equitativa entre clientes corporativos y consumidores finales, aunque al observar la cantidad de clientes, el 90% corresponde a particulares y el 10% a empresas.

En tanto, Grupo Disco Uruguay ofrece 22 opciones de canastas navideñas, con precios que oscilan entre los $1.100 y los $ 26.490. Su director comercial, Juan Luis Barandiaran, destacó que la propuesta abarca desde las presentaciones tradicionales —con pan dulce, budines, turrones, frutos secos y bebidas— hasta opciones sofisticadas que suman vinos seleccionados, espumantes, whiskies, chocolates premium, quesos, fiambres y productos gourmet.

“También contamos con alternativas especiales, como una canasta sin gluten, que responde a nuestro objetivo de diversificar la oferta y contemplar distintas necesidades de consumo”, detalló Barandiaran, remarcando que la compañía incorpora cada año nuevas propuestas para los distintos perfiles de consumidores sin perder la tradición del obsequio navideño.

Más ventas y mayor exigencia de los clientes corporativos: cómo se preparan para el pico de la demanda

Todas las empresas consultadas coinciden en que actualmente venden más canastas que hace diez años y que, si bien la línea tradicional mantiene una demanda sólida, las nuevas tendencias ganan cada vez más protagonismo.

En El Clon, una de las novedades para esta temporada es "Fuego Sagrado", una alternativa orientada al asador uruguayo. “Se trata de una canasta que busca ir más allá de los productos tradicionales navideños, combinando bebidas y artículos pensados para disfrutar de un buen asado”, indicaron. Esta versión incluye un set de asado de tres piezas con mango de madera, un juego de seis tablas con soporte, whisky Jameson de 750 ml, vino Cafayate Reserve Malbec de 750 ml, dos cervezas Estrella Galicia de 473 ml y snacks.

En cuanto a los tiempos, las compras corporativas se realizan habitualmente con una antelación de entre 20 y 30 días para organizar pedidos y logística. “A lo largo de los años hemos mantenido una base de clientes que nos elige temporada tras temporada, lo que demuestra la confianza construida en esta categoría”, apuntaron, al tiempo que concluyeron: “Nuestro objetivo es continuar renovando la oferta y adaptándonos a las necesidades de empresas y consumidores, manteniendo una propuesta accesible y competitiva”.

Desde Iber, Domínguez señaló que el calendario de compras corporativas abarca un período extenso; "hay clientes que empiezan a definirlo ya en agosto/septiembre, pero la mayoría se da entre octubre, noviembre y diciembre, siendo noviembre y diciembre donde más se concentra”.

En Tienda Inglesa, los plazos también responden a las características de cada cliente: mientras algunas empresas cierran sus acuerdos entre setiembre y octubre para coordinar grandes volúmenes o pedidos a medida, otras resuelven sus compras en las semanas finales del año, “e incluso recibimos pedidos en los días previos a Navidad y posteriores a la celebración”, comentaron. Para atender este flujo concentrado, desde la firma profesionalizaron la planificación, la selección de productos, el abastecimiento, el armado y la logística para gestionar una propuesta amplia y responder a pedidos de grandes volúmenes en períodos cortos.

Asimismo, la cadena identifica un cambio cualitativo en la demanda empresarial: “Ya no se trata solo de definir un presupuesto y elegir una canasta, sino que muchas buscan productos o marcas específicas, presentaciones diferenciadas y packaging personalizado que refleje su identidad”. Desde Tienda Inglesa concluyeron que “la categoría ha mantenido una demanda sólida, incluso en contextos económicos complejos”, al tiempo que destacaron la convivencia con nuevos formatos: “En el segmento corporativo, algunas empresas complementan o sustituyen las canastas tradicionales por opciones como gift cards o regalos de productos específicos. Por eso, una variación en la cantidad de canastas que compra una empresa no necesariamente implica una reducción de su inversión en regalos navideños”, finalizaron.