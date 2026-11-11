En carta a Orsi, subsecretario de Ambiente negó estar vinculado a UPM

El subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi , envió la semana pasada una carta al presidente Yamandú Orsi y al ministro Edgardo Ortuño para explicar su vínculo con el sector forestal. La misiva, divulgada en primera instancia por Crónicas del Este y a la que accedió también El Observador, también está dirigida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al ministro José Carlos Mahía en su calidad de presidente del sector Asamblea Uruguay.

La nota responde a un informe del semanario Brecha de hace dos semanas que consigna que Caputi tiene una parte minoritaria del paquete accionario de Ontemar S.A, una compañía que junto a UPM es socia de la terminal de Nueva Palmira. Esto ocurre mientras el subsecretario elogió a la Sociedad de Productores Forestales durante el encuentro Uruforest 2026 y su trabajo ambiental, pese a que la cartera de la que forma parte es la que debe fiscalizar al sector.

Caputi explicó a Orsi y a los jerarcas que integra el directorio de Ontemar S.A por la herencia recibida a partir del fallecimiento de su madre en abril de 2021. “Por tal motivo a partir de ese momento mis hermanos y yo tenemos un 0,36% cada uno del paquete accionario de dicha empresa (tal como fuera declarado en mi Declaración Jurada ante la Jutep)”, expuso el subsecretario.

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Como es de uso con la Jutep, que no es constante a la hora de publicar las declaraciones juradas, la de Caputi aún no figura en la página web del organismo.

“El Directorio de Ontemar S.A. es propiedad del Grupo Ultramar de Chile, perteneciente a la familia Von Apen, en un 96% y el restante 4% se divide entre pequeños accionistas (siendo yo uno de ellos)”, expuso el subsecretario de Ambiente y recordó que al asumir el cargo a mediados del año pasado pidió excusarse de participar en los trámites referidos a dicha empresa.

Caputi detalló que Ontemar tiene cinco subsidiarias: Glumen SA –propietaria de los terrenos del puerto y Zona Franca de Nueva Palmira y otros terrenos linderos–, Frigofrut SA –frigorífico frutero–, Skyler SA –empresa propiedad de Ontemar que opera en el puerto de Nueva Palmira–, Ontur International SA –terminal portuaria con depósito de celulosa propiedad de Ontemar, UPM y otros para la exportación de celulosa producida en Fray Bentos– y Río Estiba SA –propiedad de Ontemar y Christophersen SA–.

“En ninguno de los directorios de las empresas en las que participa Ontemar SA tengo ni participación directa ni indirecta con la empresa UPM”, sostuvo Caputi. “Asimismo, UPM no integra el Directorio de Ontemar y por lo tanto deslindo total vinculación o relación con la misma”, agregó.

Caputi añadió que es ingeniero agrónomo egresado de la orientación forestal en 1989 y que como subsecretario fue invitado a la segunda edición de Uruforest en Juan Lacaze. El jerarca aseguró que en sus declaraciones no hubo “alusión alguna a ninguna empresa del sector y mucho menos en defensa de aquellas que desarrollan sus actividades en el país”.

El jerarca concluyó que rechaza “enfáticamente” que se lo pretenda “vincular” a UPM.

Caputi ya había quedado envuelto en la polémica luego de elogiar el proyecto de Constantini para los Bañados de Carrasco cuando había sido su apoderado, a la vez que en esos días el ministerio había excluido de un decreto de protección de bañados a dicho sitio.

El ministro Ortuño aclaró luego que se habían quitado los Bañados de Carrasco para estudiar en particular la situación y el Poder Ejecutivo terminó emitiendo un decreto para esa zona en específico. Ortuño señaló también que Caputi no debió haber hecho declaraciones públicas sobre el proyecto inmobiliario, aún cuando al asumir como subsecretario había pedido excusarse de intervenir en asuntos que tuvieran que ver con empresas a las que estuvo vinculado.