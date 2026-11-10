Repollo, versátil y nutritivo, el destacado de la quincena en la Lista Inteligente: mirá los precios

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , vigente desde este martes 10 y hasta el lunes 23 de noviembr e, está conformada por el repollo como producto destacado y otros ocho rubros: arándano, acelga, cebolla, lechuga, manzana, naranja, rúcula y zapallito.

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Sobre el repollo, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se indicó al explicar esta nueva selección hortifrutícola que destaca por ser una verdura versátil y nutritiva que puede disfrutarse cruda en ensaladas o cocida en salteados, guisos, sopas, tartas y otras preparaciones.

Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 9 de noviembre, la semana comenzó con una mayor concurrencia de compradores y una agilidad de venta, que colmaron las expectativas por parte de los operadores, según comentarios de informantes calificados.

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Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en estos primeros días del mes se nota una buena demanda de productos en general, incrementándose el consumo de frutas".

"Es una buena temporada de frutillas, con buen precio, se mantiene inestable el valor del tomate y el del morrón, en tanto van apareciendo en la oferta chaucha, arveja, durazno y alguna ciruela", añadió.

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de agroalimentos granjeros que considera tanto hortalizas como frutas.

La nueva Lista Inteligente

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 10 de noviembre al lunes 23. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado”, en este caso, como se dijo, el repollo.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Cosecha de arándanos, en primavera, en Uruguay. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Precios de referencia en frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 10 de noviembre:

Repollo $ 60 cada uno

Arándano $ 75 la petaca

Acelga $ 35 el atado

Cebolla $ 55 el kilo

Lechuga $ 35 la unidad

Manzana $ 45 el kilo

Naranja $ 33 el kilo

Rúcula $ 60 la bolsita

Zapallito $ 45 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

Rubros en suba y en baja en la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios se constató un incremento en los valores de morrón Rojo, boniatos, apios, lechugas, cebollas, zapallito y frutilla.

Se observó, a la vez, un descenso en los precios de tomates, durazno, nabo, ciruela y chauchas.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 24 de noviembre de 2026.