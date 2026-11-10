Detuvieron a "El Meo", cabecilla de una banda narco del Marconi, en el marco de la operación Trazador

La Policía detuvo este martes a Edgardo Bonino, más conocido como "El Meo del Marconi", el cabecilla de un grupo criminal que opera principalmente en el barrio Marconi de Montevideo.

Según informó en primera instancia el periodista Eduardo Preve y confirmó El Observador, Bonino cayó en el marco de la operación Trazador, que meses atrás se originó con la incautación de 260 kilos de cocaína y pasta base. Entre otras personas, en esa causa fue detenido Pablo Leiva, el asesor del edil blanco Gonzalo Gómez.

El Ministerio del Interior detalló que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía ejecutó una serie de allanamientos en distintos puntos de Montevideo que permitieron la detención de cinco personas, entre las que figura este hombre de 45 años considerado una pieza neurálgica en la estructura criminal que opera en el Marconi.

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El delincuente se encontraba requerido por varios delitos y fue detenido en una automotora. Los otros detenidos son dos hombres —de 25 y 29 años— y dos mujeres —de 20 y 33 años— presuntamente vinculados al esquema de la organización. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía.

En las inspecciones, los efectivos de la brigada antidrogas incautaron una pistola calibre 9 mm y aproximadamente US$ 37.000.

La Operación Trazador ya había tenido un golpe significativo durante el mes de setiembre, cuando la Justicia condenó a tres personas por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

En aquella primera etapa, los investigadores habían decomisado más de $3 millones, US$ 42.564 y cinco vehículos. Asimismo, en los operativos de setiembre se incautaron dos pistolas calibre 9 mm —una de ellas con requisitoria pendiente por hurto— y un importante arsenal de municiones: 236 cartuchos calibre 7.62, 8 proyectiles calibre 9 mm y 27 municiones calibre 22.