EIMA Internacional, con fuerte presencia uruguaya, estrenó una edición top de su aporte al desarrollo agrícola

Con propuestas renovadas y mayor presencia de operadores extranjeros , entre ellos más de una docena de empresarios uruguayos fabricantes de maquinaria e implementos y asistentes con otras responsabilidades en la agropecuaria , este lunes 9 se presentó EIMA Internacional 2026 , una de las ferias de la mecánica agrícola más grandes del mundo, con sede en Bolonia, Italia.

Se indicó, en el acto de lanzamiento que se realizó en el Palacio de los Congresos del recinto ferial, que se trata de un evento que desafía la actual coyuntura económica ofreciendo un sinfín de oportunidades de negocio.

Simona Rapastella, directora general de FederUnacoma (Federación Italiana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), marcó en su discurso que "EIMA expresa valores de progreso y cooperación, pero también representa una experiencia enriquecedora a nivel humano".

El papel clave de la maquinaria y el desarrollo agrícola: un paso crucial hacia una nueva era de paz

Este año en la EIMA Internacional participan varios uruguayos representantes de empresas que proveen al mercado soluciones tecnológicas de vanguardia.

Destaca la asistencia de socios de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas (CUFMA): Noryto SAS, Bauer Agromecánica, Urban Latinoamérica y Nancesur.

Otras firmas presentes son Eplosur Maquinaria Agrícola, Gianni, Frutícola Libertad e Hidro Service.

Hay, además, otras participaciones uruguayas coordinadas individualmente.

También fue invitada la Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento de Colonia (Cradeco).

La 47ª edición de EIMA, desde este martes 10 al sábado 14 de noviembre, presenta cifras récord, como se verá más adelante.

Damián Espina, Ricardo Sanguinetti, Esteban Urban y Diego Núñez, integrantes de CUFMA, en la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería que se desarrolla en Bolonia, Italia, en el recinto ferial de BolognaFiere.

Ivanna Castellanos (a la derecha en la foto), gerente de la cooperativa agraria CRADECO, en EIMA Internacional.

Este martes 10 varios empresarios iniciaron vínculos "mano a mano" con proveedores de desarrollos tecnológicos en el área comercial donde hubo varios sets exclusivos para Uruguay.

EIMA Internacional 2026 en Bolonia

Los datos técnicos —dados a conocer durante la conferencia de prensa previa a la feria— confirman la participación de 1.800 empresas expositoras, de las cuales 690 son extranjeras procedentes de 45 países, con 60.000 modelos de máquinas, equipos y componentes, y la previsión de recibir a visitantes de 150 países, cifras que convierten a esta feria en una de las más grandes del mundo.

Más allá de las cifras, EIMA destaca por la calidad de sus tecnologías: cada fabricante presenta sus novedades y 54 tecnologías completamente inéditas han sido seleccionadas por un jurado internacional y galardonadas con los premios “Novedad técnica” y “Evolución técnica”.

La sección dedicada a los sistemas digitales avanzados, a los robots agrícolas y a la maquinaria altamente automatizada es cada vez más amplia, llevando la agricultura a una dimensión que hace unos años se consideraba ciencia ficción y que ahora es tecnología plenamente disponible, se informó.

“El sector de la mecánica agrícola se ve afectado actualmente por una coyuntura económica y geopolítica desfavorable —dijo Rapastella—, pero la feria EIMA demuestra una energía extraordinaria y sigue creciendo en cuanto a espacios de exposición y relevancia internacional”.

Simona Rapastella es la directora general de FederUnacoma (Federación Italiana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola).

Este año, a los nuevos espacios para demostraciones se ha añadido la llamada zona Nuvolari, situada justo fuera del perímetro del recinto ferial, que cuenta con dos pabellones temporales y una zona de pruebas dedicada a equipos para la protección del territorio y la lucha contra el desequilibrio hidrogeológico.

“Esta edición refuerza el carácter internacional del evento, ya que acoge a profesionales de todo el mundo (en la edición de 2024 asistieron 65.000, de un total de 350.000 asistentes). En esta edición, se esperan a decenas de representantes diplomáticos y gubernamentales y un aumento del número de operadores extranjeros gracias al programa Special Guest promovido por FederUnacoma, y especialmente al programa de delegaciones extranjeras promovido por el ICE (Agencia Italiana para el Comercio Exterior) en colaboración con FederUnacoma, que trae a Bolonia a 830 operadores seleccionados por las oficinas de dicha agencia en todo el mundo”, informó.

El éxito de EIMA se debe a su formato de exposición —que prevé dividir las categorías de productos en 14 sectores especializados y en siete salones temáticos—, pero sobre todo a su capacidad para interpretar el mercado, mostrando soluciones acordes con los retos actuales de la agricultura y ofreciendo numerosas oportunidades de diálogo y de debate sobre temas de economía y política agrícola (se han programado más de 150 conferencias y talleres).

“Como todas las grandes ferias comerciales, EIMA representa los valores del progreso y la cooperación", concluyó la directora general de FederUnacoma, quien añadió: "Aspira a ser no solo una importante oportunidad de negocio, sino también una rica experiencia humana, basada en las relaciones personales, la colaboración y la confianza mutua”.

Un evento mundial para impulsar la cooperación

La mecanización es un factor decisivo para el desarrollo del sector primario y para la protección del medioambiente y de los recursos naturales —subrayó FederUnacoma, la federación de fabricantes italianos que organiza la feria, que celebra su 47ª edición—, y no hay ninguna región del mundo que no deba afrontar estos retos y que, por lo tanto, no necesite medios modernos para todo tipo de agricultura.

Las conferencias y los congresos que se celebrarán durante los cinco días de la feria tendrán un alcance internacional y este año abordarán temas como el desarrollo agrícola de África, la mecanización en la India, la cooperación comercial entre Europa y América Latina y la nueva Política Agrícola Europea.

También habrá conferencias e intervenciones de las numerosas representaciones diplomáticas y gubernamentales presentes en la feria.

Negocios cara a cara

El punto fuerte de EIMA International sigue siendo el programa de encuentros “business-to-business”, que FederUnacoma organiza junto con el ICE y en el que participarán unos 830 operadores económicos seleccionados por la red mundial de oficinas de dicha agencia, en representación de 120 países.

Para estas reuniones de negocios se ha habilitado expresamente el Palacio de Congresos, situado junto a la entrada “Costituzione” del recinto ferial, donde los operadores y las empresas participantes contarán con servicios de interpretación y asistencia para la redacción de contratos.

Las tres jornadas a disposición de los operadores extranjeros —el martes 10, el miércoles 11 y el jueves 12— se centrarán, respectivamente, en América Latina, Europa del Este y Asia.

A la iniciativa en colaboración con el ICE se suma el programa “Special Guest”, que FederUnacoma ha organizado también para esta edición y que prevé la acogida y la asistencia de una selección de distribuidores e importadores extranjeros.

Una feria en un momento desafiante

"La feria se celebra en un momento difícil para el comercio internacional —afirmó la directora general de FederUnacoma—, debido a las políticas proteccionistas de algunos países, a las tensiones geopolíticas y al aumento de los costes de transporte provocado por el encarecimiento de la energía y las nuevas rutas comerciales".

"Todo ello puede debilitar las relaciones económicas entre los países —concluyó Rapastella—, que, por el contrario, deben impulsarse".

EIMA es una herramienta eficaz para multiplicar las oportunidades de encuentro, conocer los mercados emergentes y relanzar la cooperación entre países EIMA es una herramienta eficaz para multiplicar las oportunidades de encuentro, conocer los mercados emergentes y relanzar la cooperación entre países