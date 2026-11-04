Empresarios uruguayos fabricantes de maquinaria agrícola participarán en la EIMA Internacional en Italia

Una delegación conformada por empresarios uruguayos , del sector de fabricación de maquinaria agrícola e implementos para el agro, visitará EIMA International , la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería , cuya edición N° 47 se desarrollará en Bolonia, Italia, del 10 al 14 de noviembre .

Esta muestra bienal es promovida desde 1969 por la Federación Nacional de Fabricantes de Máquinas para la Agricultura (FederUnacoma) y organizada por la sociedad de servicios FederUnacoma surl con colaboración de BolognaFiere.

Cuatro integrantes de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos para la Agricultura (CUFMA) viajarán desde Uruguay a esta cumbre de tecnología en Italia.

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Se trata de los empresarios Diego Núñez (Noryto SAS, de Rivera); Damián Espina (Nancesur, de Las Piedras, Canelones); Ricardo Sanguinetti (Bauer Agromecánica, de Empalme Olmos, Canelones); y Esteban Urban (Urban Latinoamérica, de Colonia Wilson, San José).

"Abrir puertas hacia nuevas cadenas de valor"

Cecilia Casulo, directora ejecutiva de CUFMA, destacó a El Observador que "la participación de nuestra delegación en esta feria representa un paso fundamental para la consolidacion y crecimiento de las pymes del sector maquinaria e implementos agrícolas".

"No se trata únicamente de asistir a un evento, permite abrir puertas hacia nuevas cadenas de valor, fortalecer vínculos institucionales y empresariales y posicionar a nuestra industria en un escenario altamente competitivo, enfocándonos en bajar costos, para lo cual comprar insumos, partes y componentes es fundamental para el desarrollo sectorial", agregó.

Este desafío, complementó, "exige visión de futuro y compromiso colectivo y con eso como marco la presencia de cuatro empresas socias de CUFMA en EIMA International reafirma nuestra convicción de que el desarrollo industrial del país se construye con apertura, cooperación y la búsqueda constante de excelencia".

"Estoy convencida de que esta experiencia será un hito para las empresas participantes y para nuestra cámara, consolidando la confianza en la capacidad de Uruguay de proyectarse cocreando, con innovación y calidad", concluyó Casulo.

Los detalles de la exposición en Italia

En la exposición, organizada en el recinto ferial de Bolonia y articulada también en los salones especializados de EIMA Campus, EIMA Extend, EIMA Componentes, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech y EIMA Digital, participan directamente industrias fabricantes de todos los continentes, presentando las tecnologías de vanguardia del sector a nivel mundial.

Una organización mercadológica racional de la exposición permite a una enorme platea de visitantes profesionales –a los que por tradición se reservan los primeros dos días de la exposición– y aficionados, focalizar de inmediato los sectores de su interés y organizar así la visita de la mejor manera posible.

Participan comitivas de operadores económicos provenientes de 90 países.

Datos sobre EIMA Internacional

375.000 m2 de superficie expositiva bruta total con 122.000 m2 de exposición neta

7 salones temáticos

14 categorías de productos

60.000 modelos de vehículos, máquinas y equipos para todo tipo de labor agrícola o verde y para cada modelo de empresa

1.748 expositores con 1.073 italianos y 675 extranjeros de 40 países en 2024

346.800 visitantes con 283.700 italianos y 63.100 extranjeros en 2024

400 operadores de 83 países en más de 8.400 encuentros B2B en 2024

Para la edición 2026 se anuncia un programa con 150 conferencias, la participación de 650 operadores extranjeros de 90 países, 9.000 encuentros business to business con empresas italianas y la cobertura de 700 periodistas de 50 países.