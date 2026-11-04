La resignificación al "opio de los pueblos", la "mano comunista" en el Vaticano y elogios del Frente Amplio a Francisco y León XIV por "desafiar al sistema"

Cuando le tocó el turno a la comunista Ana Olivera , el moderador del panel no esquivó el elefante en el bazar.

La figura de Juan Pablo Terra, el origen del "Frente sin exclusiones" y las dos candidaturas de la izquierda bajo el lema Partido Demócrata Cristiano

En una Huella de Seregni repleta de cristianos confesos, la presencia de una importante dirigente del Partido Comunista en torno a la consigna “ Frente Amplio y cristianismo” era un atractivo en sí mismo. En vísperas de la visita del Papa León XIV a Uruguay, la izquierda celebró sus puntos de contacto con la fe y la “unidad” que hace 55 años selló la alianza entre extremos ideológicos que parecían irreconciliables.

Fernando Pereira, presidente del FA, se remontó a las palabras que le dijo un cardenal luego de escucharlo en el Vaticano, en el marco de su viaje en 2020 para un encuentro del Papa Francisco con las organizaciones sociales mientras él era titular del PIT-CNT: “Francisco tiene razón. En Uruguay están los cristianos más marxistas del mundo y los marxistas más cristianos del mundo”.

El exsindicalista reconoció que “hay un cierto prejuicio” sobre ser de izquierda y ser cristiano, que hay frenteamplistas con “complejo” de proclamar su fe. "Y señores, yo conozco cientos de cristianos y marxistas".

Tanto Juan Martín Fernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como la comunista Olivera exaltaron los acercamientos para hacer a un lado las diferencias y que en 1971 cristalizaron en la fundación del Frente Amplio.

La exdiputada y exintendenta de Montevideo se remitió a un ejemplo que contó la semana pasada al cardenal Daniel Sturla y sobre el que el arzobispo no estaba al tanto. “Uno puede ver la mano de los comunistas en la Puerta de San Pedro”, aseguró Olivera, citando un escrito de Rodney Arismendi, el histórico secretario general comunista que estuvo en la fundación del FA. “Él cuenta (...) el Cristo de esa puerta fue hecho por este escultor comunista (Giacomo Manzú), amigo del Papa Juan XXIII. Las fronteras se rompían desde otro lugar. Ese muro estaba en las cabezas de algunos y en las de otros no”.

No fue su única cita a Arismendi. La dirigente recordó además una frase de la carta que el histórico comunista escribió al obispo Carlos Partelli en 1972 en agradecimiento por haber asistido al sepelio de los siete militantes asesinados en la seccional 20 del partido: “El sermón de la montaña nos une”.

Por otro lado, Olivera atribuyó al pastor metodista Emilio Castro –también miembro fundador del FA– “la explicación más maravillosa” sobre por qué la afirmación de Marx de que “la religión es el opio de los pueblos” no es “despectiva”.

Elogios a los dos papas y alusiones al Reino de Dios

Pereira, a su turno, elogió a Francisco y a León XIV por su osadía. “Este Papa, al igual que el anterior, se animó a desafiar al sistema duramente”, dijo en referencia a los cuestionamientos de su encíclica Magnifica humanitas. El presidente frenteamplista agregó que Laudato Si –la encíclica papal de Francisco de 2015– “podría bien ser parte de un manifiesto marxista”.

Juan Martín Fernández –quien hoy es director de Transferencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)– hizo referencia a esa dimensión de trascendencia y de ir a fondo en ambos papas. “Nosotros no venimos simplemente a gestionar las crisis y a zafar, venimos a repensar, revisar y disputar las estructuras que lo sostienen y lo perpetúan. (...) Somos muy críticos con este sistema capitalista y tanto Francisco como León trajeron esta dimensión de volver a hablar del sistema. Se nos ha perdido en la práctica política cotidiana esto de hablar de la estructura”.

Mercedes Clara, actual directora de Gestión Territorial del Mides, aseguró que la izquierda política y el cristianismo tienen en la “justicia social, la dignidad humana y la construcción de una sociedad fraterna” los mismos “desvelos”.

“Para mí, fe y política siempre fue muy natural. Es como dos caras de la misma moneda. Nunca me fue difícil conciliar esas dos dimensiones. Desde muy niña fue la comunidad cristiana católica la que me abrió sus puertas y la que me permitió una vivencia de comunidad desde ese seguimiento de Jesús que tenía que ver con la opción por los pobres. No había otra forma de ser cristiano”, señaló Clara, quien citó al Padre Cacho –sobre quien escribió el libro “Cuando el otro quema adentro”– como uno de sus “referentes”.

La jerarca habló además de “la responsabilidad de construir el Reino” de Dios y de “la opción por los pobres” como un punto “central”.

En el encuentro participaron unas cien personas, entre las que se contaron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, la diputada del MPP, Julieta Sierra, y el exministro e histórico del PDC, Héctor Lescano.

Sobre el final, la exdiputada Olivera hizo una síntesis entre “espiritualidad” y “materialidad”.

“Uno me escribió: ‘Necesitamos recuperar espiritualidad’. Y miro a una amiga que siempre me dice: ‘Nosotros (los comunistas) tenemos que discutir de la materialidad’. Pero tenemos que discutir de las dos cosas. Porque cuando caminamos por Casavalle (...) uno piensa ‘aquí falta la materialidad’. Pero junto con eso, el llenar la vida de toda esa gente, de todos nuestros compatriotas, de todos nuestros prójimos, también tiene que ver con hablar de estas cosas. Uno lo construye en el debate teórico y simultáneamente lo construye codo a codo peleando todos los días por la transformación de esta sociedad”.