Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / ELECCIONES EN BRASIL

Triunfo de Lula da Silva en Brasil trajo festejos en la frontera con Uruguay: hubo caravanas de autos y banderas del Frente Amplio

Militantes del Partido de los Trabajadores salieron a festejar en las ciudades fronterizas de Quaraí, Santana do Livramento y el Chuí

26 de octubre de 2026 9:57 hs
Festejos del triunfo de Lula da Silva con bandera del Frente Amplio

Festejos del triunfo de Lula da Silva con bandera del Frente Amplio

Captura de pantalla de redes sociales de Marcio Silva

El triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil, trajo festejos en la frontera con Uruguay en distintos puntos, como en las ciudades limítrofes de Quaraí (con Artigas), Santana do Livramento (con Rivera) y el Chuí (con el Chuy uruguayo).

El candidato oficialista se impuso por el 52 % de los votos frente al 48 % de su rival Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta el domingo. Las celebraciones de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT) se replicaron por distintas partes del país norteño, incluidas las ciudades limítrofes con Uruguay.

Cruzando el río Cuareim, del lado brasileño, militantes de la izquierda salieron a festejar con simbología del PT, pero también con alguna bandera uruguaya y del Frente Amplio, según pudo recoger el medio Artigas Noticias. El video de este medio comunicación también mostró caravanas de autos que se realizaron en Quaraí.

Más noticias

"El reconocimiento internacional es neto para quien triunfó ayer", dijo Lubetkin sobre las elecciones en Brasil

Lula da Silva afirmó que vencieron "la intromisión que venía de afuera hacia adentro a través de plataformas digitales" y que las tendrán que regular

En Santana do Livramento, donde la frontera con Uruguay son unas calles, cientos de militantes se concentraron a festejar a pie y en una caravana de autos. Allí también se pudo ver simbología relacionada a Lula da Silva, como también banderas uruguayas y del Frente Amplio, según el video que publicó Marcio Silva.

En la ciudad fronteriza del Chuí, también hubo festejos por el triunfo del oficialismo brasileño, registrado por el medio de comunicación Estena FM 103.1.

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, afirmó que en estos comicios han tenido que vencer "la intromisión" del exterior que vino "a través de las plataformas digitales" y dijo que habrá que "regular" en este tema.

"No es posible que no seamos conscientes de que el delito en el mundo digital debe tratarse igual que el delito en la vida real. No podemos permitir que existan empresas gigantescas que ganan miles de millones y miles de millones, sin pagar ningún impuesto a este país, y que intenten influir en el resultado electoral de este país", agregó Da Silva.

En el medio de los festejos, el presidente Da Silva pidió poner el himno de la independencia de Brasil. "No pertenecemos a ningún patio trasero", sentenció.

Las más leídas

Elecciones en Brasil: Lula fue reelecto y Flávio Bolsonaro anunció que pedirá anular los comicios

Resultados de elecciones en Brasil: la participación, los votos en blanco y los anulados, según cifras oficiales

El frío vuelve en plena primavera: Metsul prevé mínimas de menos de 5 °C en zonas fronterizas con Uruguay

Bono Social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% y cuáles son los requisitos

Temas

Lula da Silva Brasil Uruguay Frente Amplio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos