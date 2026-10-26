Las compras estatales están en pausa debido a las fallas de seguridad en PHP

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) , el organismo que gestiona las compras que hace el Estado uruguayo, dejó de funcionar en la tarde del jueves pasado debido a la detección de vulnerabilidades críticas en PHP , el lenguaje de programación de código abierto con el que funcionan los sistemas de la agencia.

ARCE optó por sacar de línea los servicios antes que mantenerlos expuestos con el objetivo de ponerle los parches correspondientes.

Según informó la agencia en un comunicado, quedaron sin funcionar cinco herramientas: el sitio web de Compras Estatales, la Tienda Virtual, el simulador de preferencias, SICE y la interfaz de publicación sin catálogo .

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En la práctica, esto significa que ninguna de esas plataformas está disponible para los usuarios mientras dure la medida. ARCE explicó que la decisión responde a las recomendaciones de ciberseguridad vigentes para este tipo de casos.

El objetivo, según el comunicado, es proteger las plataformas durante el tiempo que lleve encontrar una solución adecuada a las fallas detectadas. La agencia no detalló en qué consiste esa solución ni cuánto podría demorar.

Qué pasa con los procedimientos en trámite

La baja de los sistemas afecta a las compras que ya estaban en curso. Para esos casos, ARCE indicó que rige lo dispuesto en el Decreto 142/018 y en la Resolución 123/018 de la propia agencia, que establecen cómo proceder ante este tipo de situaciones.

En concreto, las aperturas se reprogramarán una vez que el sistema vuelva a funcionar. La apertura es la instancia en la que se conocen las ofertas presentadas por los proveedores en un procedimiento de compra, por lo que esa etapa queda en pausa hasta nuevo aviso.

La agencia lamentó los inconvenientes y adelantó que comunicará actualizaciones a la brevedad. Hasta el momento no informó una fecha estimada para el restablecimiento de los servicios.