Sitios web del Estado quedarán restablecidos antes del fin de semana, según Agesic

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) informó que los sitios web del Estado uruguayo quedarán plenamente restablecidos a más tardar el viernes , luego de que el fallo global de PHP haya causado problemas de funcionamiento.

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Cristina Zubillaga, de Agesic, dijo a El Observador que el organismo espera que entre jueves y viernes los portales de los sitios del Estado queden operativos, " con el PHP actualizado y con las recomendaciones que se están haciendo en todo el mundo".

Agencias gubernamentales y empresas de distintos países desconectaron sitios web el miércoles después de que se conocieran dos vulnerabilidades críticas relacionadas con PHP, un lenguaje de programación utilizado en gran parte de internet.

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Ante esta situación, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) instó a las organizaciones a aplicar actualizaciones de seguridad de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables para evitar posibles ataques.

Según explicó la agencia estadounidense en un comunicado publicado en X, estas fallas pueden proporcionar a los atacantes una vía de acceso directa al sistema de archivos o a las bases de datos de los servidores.

En determinadas circunstancias, las vulnerabilidades podrían permitir que ciberdelincuentes tomen el control de servidores web sin necesidad de conocer una contraseña.

Los desarrolladores de PHP publicaron el miércoles actualizaciones de seguridad para corregir las vulnerabilidades, mientras organismos de ciberseguridad de distintos países recomendaron aplicarlas de inmediato.