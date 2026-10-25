El frío vuelve en plena primavera: Metsul prevé mínimas de menos de 5 °C en zonas fronterizas con Uruguay

Una nueva masa de aire frío avanzará sobre el centro-sur de Brasil a comienzos de esta semana y provocará un descenso de las temperaturas en la región, con posibilidad de heladas aisladas y registros cercanos a 0 °C en algunas localidades fronterizas con Uruguay , según advirtió Metsul .

El ingreso de aire frío se hará sentir entre este domingo 25 y el lunes 26 de octubre en Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo y Mato Grosso do Sul. En esos estados, las temperaturas máximas estarán por debajo de lo habitual para esta época del año.

Aunque esta incursión será menos intensa que la del fin de semana anterior, que dejó heladas y temperaturas bajo cero en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, las noches y las primeras horas de la mañana tendrán registros inferiores a los normales para finales de octubre .

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Según Metsul, las mínimas más bajas se esperan entre el lunes 26 y el martes 27 , cuando disminuya la nubosidad y la inestabilidad se aleje de buena parte del sur brasileño. Los cielos más despejados favorecerán el enfriamiento durante la noche.

En algunas localidades de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, los termómetros podrían marcar menos de 5 °C. Entre las zonas mencionadas están Campanha, en la frontera con Uruguay; la Serra do Sudeste; la región de Soledade; la Serra y Aparados da Serra. También se esperan registros bajos en la meseta sur de Santa Catarina y en la meseta de Palmas, en Paraná.

En sectores de mayor altitud, zonas bajas y fondos de valles, las temperaturas podrían acercarse a 0 °C el martes. Tampoco se descartan valores negativos aislados, aunque la probabilidad será menor que durante el episodio de frío anterior.

En Porto Alegre se prevén mínimas de entre 10 °C y 12 °C a comienzos de semana. Sin embargo, en el extremo sur de la ciudad y en sectores de su área metropolitana podrían ubicarse entre 6 °C y 8 °C, especialmente en la madrugada del martes.

La masa de aire frío estará asociada a un centro de alta presión de 1.027 hectopascales, que este domingo se ubicará sobre el centro-sur de Argentina y el lunes estará a la altura de la provincia de Buenos Aires y la desembocadura del Río de la Plata.

Sus efectos también alcanzarán sectores del centro-oeste y el sudeste brasileño, aunque de forma más moderada. En la ciudad de São Paulo, el aire frío ingresará durante la segunda mitad del domingo y se intensificará en la madrugada del lunes. Para el lunes y el martes se esperan mínimas de entre 12 °C y 14 °C y máximas cercanas a 20 °C.

El informe señala que no se espera un frío invernal severo, sino noches más frescas y tardes templadas en plena primavera.