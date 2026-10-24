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Así fue parte del robo piraña a la joyería del shopping Punta Carretas este sábado: no hubo heridos

Los demás locales del centro comercial están funcionando con normalidad; también se han tomado precauciones extras, aunque prefirieron no detallarlas

24 de octubre de 2026 17:26 hs
Robo en joyería del shopping de Punta Carretas

Robo en joyería del shopping de Punta Carretas

Redes sociales

Poco antes de que se cumpla la primera hora de abierto, unos delincuentes entraron al shopping de Punta Carretas con cascos y robaron una joyería en menos de cuarto minutos.

Estas personas, que habían llegado en moto hasta el centro comercial, rompieron las vidrieras y se llevaron las alhajas en un robo piraña. Por el momento se desconoce el valor de la mercadería robada. La Policía no constató presencia de armas y no hubo personas heridas.

En redes sociales se viralizó un video de uno de los ladrones rompiendo una vidriera para llevarse las joyas. El centro comercial abrió este sábado a las 10:00 y aproximadamente 40 minutos después ocurrió el robo.

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El personal de la Seccional 10 concurrió al local comercial tras un llamado que reportaba el ingreso de varias personas a la joyería. Según la información recabada por la Policía, los autores comenzaron a romper las vidrieras sin mediar palabra y robaron joyas varias.

Oficiales de distintas dependencias policiales se desplegaron en la zona para ubicar a los autores, mientras que en el lugar trabaja la Policía Científica. El hecho fue caracterizado como un hurto por las autoridades.

Desde el centro comercial, comentaron que el robo no duró más que tres minutos y medio. Los demás locales del shopping están funcionando con normalidad. Según informaron, se han tomado precauciones extras, aunque prefirieron no detallarlas.

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