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Eran seis y se movilizaron en motos: todavía no hay detenidos por el robo "piraña" a la joyería de Punta Carretas Shopping

Las autoridades ubicaron dos motos vinculadas al caso, pero aún trabajan para identificar y detener a los responsables

25 de octubre de 2026 13:50 hs
Robo en joyería del shopping de Punta Carretas

Robo en joyería del shopping de Punta Carretas

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Seis personas participaron en el robo a una joyería de Punta Carretas Shopping ocurrido este sábado 24 de octubre: cuatro ingresaron al local y otras dos aguardaron en motocicletas en el exterior. Hasta el momento, no hay detenidos por el caso, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:50, unos minutos después de la apertura del centro comercial. De acuerdo con la información de Policía, los cuatro hombres que entraron al comercio llevaban mochilas y bolsas y rompieron las vidrieras para sustraer distintas joyas.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Seccional 10.ª, de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo y del Área de Investigaciones de Zona Operacional II concurrieron al lugar y desplegaron equipos para localizar a los involucrados.

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En el marco de las actuaciones, la Policía ubicó dos motos vinculadas al hecho en la calle Antonio Pérez. Sin embargo, las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables. El valor de las joyas robadas todavía no fue avaluado y Policía Científica trabaja en el caso.

Según había informado El Observador, desde el centro comercial señalaron que el episodio no duró más de tres minutos y medio. No se constató la presencia de armas ni se registraron personas heridas. Mientras avanza la investigación, los demás locales del shopping continúan funcionando con normalidad.

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