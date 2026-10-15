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Tres detenidos por el robo millonario a Bodega Rosés en Canelones: uno fue capturado dentro de un banco en Montevideo

La Policía de Montevideo detuvo a uno de los sospechosos dentro de una institución bancaria, mientras que los otros dos lo esperaban afuera

15 de octubre de 2026 8:47 hs
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Tres personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el robo millonario a Bodega Rosés, en Canelones, confirmaron este jueves fuentes de la Jefatura de Policía de ese departamento a El Observador.

Según explicaron las fuentes policiales, uno de los sospechosos fue detenido por la Policía de Montevideo dentro de un banco, mientras que los otros dos fueron capturados cuando lo esperaban afuera.

Los detenidos tienen 39, 43 y 26 años. El primero carece de antecedentes penales, mientras que los otros dos poseen antecedentes por varios delitos de hurto, según la información proporcionada por la Policía.

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Las detenciones se produjeron en el marco de la investigación por el robo ocurrido en la madrugada del lunes 12 de octubre en las instalaciones de la reconocida bodega.

En ese entonces los delincuentes ingresaron al establecimiento, desactivaron el sistema de alarma, taparon las cámaras de seguridad y rompieron dos cajas fuertes.

El informe policial primario estableció que el monto sustraído ascendía a $ 30 millones, entre dinero y cheques de terceros.

Sin embargo, la empresa aclaró posteriormente que la cifra correspondía casi en su totalidad a cheques de terceros y no a dinero en efectivo.

En un comunicado difundido el lunes 12 de octubre, Bodega Rosés confirmó el robo y advirtió que los cheques sustraídos ya habían sido denunciados.

"Estos cheques ya denunciados tienen en el dorso un número de control interno de cuatro dígitos, escrito a lapicera", señaló la empresa, que pidió a comerciantes y a la población prestar especial atención si reciben documentos con esas características.

El dueño de Bodega Rosés sospecha que el robo fue entregado

El propietario de la bodega, Pablo Rosés, sostuvo que los delincuentes contaban con información precisa sobre el funcionamiento del establecimiento y manifestó sus sospechas de que el robo hubiera sido planificado con datos proporcionados desde adentro.

"Sin lugar a dudas, esto fue vendido", afirmó en declaraciones a Subrayado (Canal 10). "Las alarmas no sonaron, eso es rarísimo. El sistema nunca funcionó; esa es la realidad; incluso tenemos guardia de seguridad y ni se enteró de lo sucedido", agregó.

El empresario insistió en que los autores del robo conocían los movimientos de la bodega y sabían dónde encontrar lo que buscaban. "Sabían bien lo que estaban haciendo, el dato fue bien dado", aseguró.

Rosés también explicó que, si bien los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, la mayor parte del monto denunciado correspondía a cheques de terceros. Además, recordó que la bodega ya había sido víctima de otro asalto en 2024.

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