Nuevo video de youtuber mostró la interna de la Barra Ámsterdam y los incidentes en el último clásico Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo

El youtuber argentino Joaco Santos compartió este martes un video sobre la Barra Ámsterdam de Peñarol y el último clásico ante Nacional en el Campeón del Siglo , por el Torneo Clausura el pasado 30 de agosto, que terminó con incidentes entre hinchas aurinegros y la Policía .

“El clásico más sangriento del mundo en la barra brava de Peñarol”, es el título del video en el que Santos muestra la previa del partido junto a los hinchas aurinegros, a quienes entrevistó en las afuera del estadio aurinegro mientras hacen asados en parrilleros, tomando alcohol y fumando marihuana.

El youtuber también mostró cómo es la preparación de la barra para ingresar al Campeón del Siglo con su percusión.

En un momento Santos fue cuestionado por hinchas aurinegros porque en un video previo que hizo con hinchas de Nacional se puso la camiseta tricolor . “Es mi trabajo, me pongo todas las remeras”, les explicó.

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En la previa del partido, en un momento en las afueras del estadio aurinegro, el youtuber entrevistó a hinchas que le mostraron dos armas de fuego.

Armas de los hinchas de Peñarol en el video del youtuber Joaco Santos

Además, le llamaron la atención las unidades de la Policía en el operativo de seguridad. También publicó imágenes de un cruce de efectivos policiales con hinchas antes del partido.

El youtuber argentino Joaco Santos estuvo en la hinchada de Peñarol

Santos también publicó imágenes del puesto de venta ubicado en medio de la hinchada aurinegra que fue denunciado debido a que vendían, entre otros objetos, pasamontañas, lo que es utilizado para taparse los rostros y no ser identificados por las cámaras. Los vendedores contaban con un POS para cobrar. "Todo lo que se recaude acá es para la hinchada", le dijeron.

La tienda en la hinchada de Peñarol que se pudo ver en el video del youtuber Joaco Santos

En otros momentos, ya con el partido iniciado, se puede ver el consumo de whisky en la tribuna, con botellas de vidrio de un litro, como así también de otras sustancias.

Santos también contó en un par de ocasiones sobre peleas en la tribuna entre los propios hinchas.

Consumo de alcohol y drogas en la hinchada de Peñarol que se pudo ver en el video del youtuber Joaco Santos

Se trata de un nuevo video que muestra la interna de la barra, luego del que había publicado la periodista argentina Sofía Martínez la semana después del clásico, cuyas imágenes en la interna de la hinchada llamaron la atención y fueron incluidas en el informe que la Comisión de Seguridad de la AUF envió a las autoridades.

El clásico, que tuvo una histórica victoria de Nacional por 1-0 de visitante, terminó con incidentes en el final, entre hinchas aurinegros y efectivos de la policía.

"Empezaron los escopetazos", dicen. "Se está picando con lo milicos", agrega otro. Luego se ven corridas y se escucha que le piden que no grabe, en medio de los efectos de los gases lacrimógenos.

Por esos hechos Peñarol fue sancionado con la pérdida de un punto, la prohibición de jugar en el Campeón del Siglo durante cuatro partidos como local, la obligación de jugar cuatro partidos como local a puertas cerradas sin público de Peñarol, y una multa económica de 150 Unidades Reajustables (UR).