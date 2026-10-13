Elecciones en Peñarol: el consejo directivo adoptó importantes decisiones y se puso plazo para fijar la fecha

El consejo directivo de Peñarol analizó este martes una serie de inquietudes que le trasladó la Comisión Electoral del club y en función de eso adoptó un par de decisiones de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo a fin de año.

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Sin embargo, la decisión más importante sigue en veremos : el consejo aún no definió la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones.

Lo que sí se puso el consejo fue un plazo: la fecha se definirá en el próximo consejo , es decir el martes 20 de octubre.

La Comisión Electoral de Peñarol la integran la escribana Antonella Tamilia , el abogado Nicolás Scarela y Myriam Silva Berrueta. El órgano se reunió el pasado viernes en el Palacio Peñarol para poder avanzar en la organización de las elecciones.

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Luego de ese encuentro le pidieron al consejo que fije fechara para la votación, teniendo en cuenta determinadas condicionantes, que defina qué medida implementará para los socios deudores y también se solicitó repetir el sistema implementado para las últimas elecciones, las de noviembre de 2023.

En función de esas solicitudes, el consejo definió este martes que aplicará la misma medida con los socios deudores estableciendo como plazo máximo 14 meses.

También se definió realizar las elecciones con el mismo modelo que en 2023, es decir que sea en el Palacio Peñarol (en 2020, en pandemia, había sido ahí, en el Antel Arena y en el Campeón del Siglo) y que haya mesas en cada capital departamental de país.

El único cambio que pidió la Comisión Electoral y a la que el consejo le dio el visto bueno es que en Maldonado hayan tres mesas y no dos como en las elecciones pasadas.

La Comisión Electoral ya le encargó a la Corte Electoral la redacción de un manual electoral y una vez que lo tenda le dará su aprobación.

En materia de fechas, se sugirió realizar, como es tradición, las elecciones un día sábado.

Por Estatuto, las mismas deben celebrarse entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

El 15 de noviembre es domingo.

El domingo 22 se celebrarán elecciones de BPS por lo que no se podrán realizar el sábado 21.

El sábado 28 tampoco porque ese fin de semana se disputará en Montevideo la final de la Copa Libertadores, actividad a la que estará abocada el Ministerio del Interior.

Ese panorama deja solo dos fechas disponibles: 5 y 12 de diciembre.

El 12 es probable que Peñarol debute en básquetbol en la Champions League Americas, por lo que eso parece inclinar la balanza para el sábado 5 de diciembre.

Sin embargo, aún no está fijado el calendario de la Champions y en definitiva, el consejo hará el anuncio oficial el próximo martes.

La Comisión Electoral también coordinará una reunión con la seguridad de Peñarol para brindar las mejores condiciones de accesibilidad a personas con discapacidad física o gente de la tercera edad.

Por ahora, hay siete listas (comité electorales) para participar de las elecciones. Una vez que se fije la fecha se conocerá el plazo de 15 días corridos previos en el cual caducará el tiempo para poder presentarlas.