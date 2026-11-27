A dos semanas de las elecciones en Peñarol , previstas para el próximo sábado 12 de diciembre, la campaña política sumó un movimiento clave este viernes por la noche. La Lista 14, sector liderado por Edgardo "Chino" Lasalvia bajo el lema "Cambiando el formato", anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial del oficialista Marcelo Solomita.

A través de un comunicado, la agrupación explicó que la alianza responde a la búsqueda de unidad y a la coincidencia en un eje programático y de gestión común.

El acuerdo, bautizado como "20 metas por la gloria de Peñarol", busca asegurar la gobernabilidad de la institución y brindar garantías a los socios sobre su ejecución. Según adelantaron, el pacto será formalizado en los próximos días mediante un acto de firma conjunta.

Por su parte, Marcelo Solomita celebró la incorporación desde las redes sociales de su sector, "Esto es Peñarol", destacando que Edgardo Lasalvia se suma al proyecto "para no volver atrás".

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Vale recordar que este viernes, Freddy García confirmó que Federico Gedanke será su candidato a vicepresidente por la lista 1414,

De esta manera, el escenario electoral aurinegro sigue tomando forma rumbo a los comicios, donde competirán las fórmulas encabezadas por Marcelo Solomita y Julio Trostchansky, Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal, Evaristo González y Gustavo Guerra, Santiago Sánchez y Alejandro González, y la dupla recientemente confirmada de Freddy García y Federico Gedanke, mientras se aguarda una inminente definición de alianzas por parte de Pablo Schiavi.