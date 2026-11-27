El influencer Cliver Huamán Sánchez , conocido popularmente como Pol Deportes y cuya historia se hizo viral al relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde una montaña, llegó a Montevideo para presencia la final que este sábado disputarán Palmeiras vs Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario.

El joven de 16 años que cuenta con más de 800.000 seguidores en las redes fue reconocido por muchos hinchas uruguayos y extranjeros que lo saludaron en la fan fest en la rambla.

En diálogo con Referí , contó su historia y su actual momento.

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“La verdad que no. Yo ese día estaba con mi hermano grabando videos y también transmitiendo junto con los hinchas y todo eso… Y la verdad nunca pensé estar acá”.

Pol Deportes en la fan fest de Montevideo Foto: Sebastián Amaya

¿Cómo fue aquel día que decidiste ir a seguir la final de la Copa Libertadores desde la montaña y tras un viaje muy largo? Nos acordamos del video que hiciste y que se viralizó, ¿cómo siguió la historia?

“Cuando me dijeron que no podía entrar al estadio, yo le dije a mi hermano '¿qué vamos a hacer?'. Porque yo tenía que hacer algunos avisos para algunas marcas que me habían apoyado, porque yo no tenía el presupuesto para ir, entonces tuve que pedir apoyo a ellos para ir. Entonces mi hermano me dice: ‘mira, allí hay como dos tres cuatro personas arriba, ¿por qué no nos subimos al cerro?'. Yo, decepcionado y roto por dentro, le dije ‘¡ya!’. Entonces, chapamos una moto, nos fuimos por detrás del cerro y nos llevó hasta ahí, y ahí nos dijo ‘suban al cerro’. Y era algo muy fuerte subir al cerro, pero como estábamos desesperados y concentrados en el partido no me di cuenta si me cansé o no, solo recuerdo que llegué, puse mi trípode y estaba con mi terno, con mi bandera y empecé a transmitir”.

¿Te imaginabas que ibas a tener la repercusión que hubo, todo lo que se dio después en ese momento?

“No, yo solo estaba concentrado en transmitir, narrar el partido y regresar a Andahuaylas. Pero qué sorpresas da la vida. Ahora estoy acá y agradezco a Dios y a toda la gente que me apoyó”.

Pol Deportes en la fan fest de Montevideo Foto: Sebastián Amaya

Y después, ¿A dónde te llevó todo eso, fuiste al Mundial 2026, a otros lugares?

“Sí, también. Pero yo creo que lo más importante fue que mi vida dio 180 grados. Mi mamá, que debíamos al banco, logré ayudarla a pagar este año. La vida me dio muchas oportunidades y las estoy aprovechando. Yo creo que ese es lo más lindo que me dio todo esto”.

¿Y cómo vas a seguir en el futuro? ¿Vas a ser periodista, relator, analista?

“Sí, me encanta el fútbol. Me encanta narrar partidos. Pero como se dice, quiero empezar de a poco. Si es necesario, de reportero. Luego ir subiendo. Este año estoy a semana de terminar el cole el próximo año, ya tengo la universidad lista para arrancar la carrera de periodismo. Así que nada, preparado y aprovechar también que en todo esto también se aprende”.

Según tus conocimientos de fútbol, ¿cómo ves la final de mañana?

“Es una final. Palmeiras es un gran equipo. De igual forma, también Estudiantes que lo aplastó en penales a Flamengo, que me hubiera gustado tenerlo acá porque también el año pasado que tengo una historia con Flamengo y me tienen mucho cariño también los hinchas. Pero bueno, así es el fútbol. Podría pasar cualquier cosa. Es una final, así que gane el mejor. Así que gane el mejor y a disfrutar. Te cuento algo: mañana voy a estar ahí en la ceremonia, así que estén atentos al partido.

¿Y la gente de Uruguay cómo te ha tratado? ¿Te ha gustado el país?

“Muy lindo, la gente muy alegre, muy calmada y me encanta también el asado de acá”.