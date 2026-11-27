Mariano Andújar , ídolo de Estudiantes de La Plata y campeón de la Copa Libertadores 2009, estuvo en Montevideo en la Libertadores Exprerience, la fan zone de la Conmebol en la previa de la final que se juega este sábado en el Estadio Centenario entre el equipo argentino y Palmeiras.

Junto a Sebastián Abreu y el brasileño Paulo Nunes , el exgolero saludó a los hinchas pinchas que lo identificaron y lo alentaron en una recorrida por el predio en la rambla frente al Club de Golf.

En diálogo con Referí , Andújar recordó sus noches de Copa Libertadores y el actual momento de Estudiantes con el DT Alexander “Cacique” Medina y el golero Fernando Muslera, quienes buscarán la quinta estrella para el “león”.

¿Cómo estás viviendo la previa en Montevideo y viendo a toda la gente de Estudiantes que va llegando y parece que va a copar?

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"Bien, la verdad que contento, es un lindo momento para estar presente acá y se vive bien con nervios, la gente lo vive con mucho nervios, y yo estoy tranquilo disfrutando el momento de acompañar y desde otro lado poder estar".

¿Qué recuerdos tenés de la Copa Libertadores?

"Yo los mejores. Obviamente que tocó ganar en 2009 pero también siempre competimos bastante bien. Y sé lo difícil que es llegar hasta la final. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo a este momento, hay que disfrutarlo y hay que intentar que salgan las cosas bien. Pero ya llegar acá es un mérito gigante”.

¿Y del Estadio Centenario algún recuerdo especial?

"Del Centenario, nosotros, buenísimos. El año que salimos campeones (2009) le ganamos Nacional".

Nacional - Estudiante en la Libertadores de 2009

Estaba el Cacique…

“Estaba el Cacique y me hizo el gol. Me cortó la racha de 810 minutos. Creo que es la racha en lista de un arquero más grande en la Copa Libertadores, la cortó él, siempre se lo digo cuando lo veo. Y antes de eso habíamos jugado con Defensor Sporting también, y en la Copa anterior habíamos jugado con Danubio en una noche de lluvia también, que nos fue bien. La verdad que es un gran estadio para jugar al fútbol.

Y al Cacique Medina, ¿cómo lo viste en Estudiantes? ¿Calzó bien en la mística de Estudiantes?

“Calzó bien en la cultura de Estudiantes, la manera de entrenar, la manera de moverse, Si, sin ninguna duda, calzó bien, ojalá que salgan la cosa bien pero igualmente tiene muchas cosas que lo emparentan los Estudiantes”.

Alexander Medina en Estudiantes de La Plata

¿Y cómo es esa historia de Estudiantes con la Copa Libertadores?

“Eso lo iniciaron los de 1968, 1969 y 1970, con Poletti, Malbernat, Bilardo, Zubeldía, Pachamé, Juan Ramón Verón, todos ellos empezaron una historia en la Copa Libertadores que después se transmitió en el tiempo. En 1983, si bien no ganaron, termina siendo épico cuando le levantan un partido a Gremio con siete jugadores, con Sabella, Ponce, Trobiani. Siempre, Estudiantes con la Copa, la gente tiene algo más, el jugador lo entiende así. Es un club que tiene cuatro Libertadores, cuatro Libertadores ganadas, no es poco. Bueno, es la ambición de todos los clubes, pero Estudiantes en la Copa siempre tiene algo más, siempre da algo más”.

Carlos Bilardo entregando juguetes a los niños del Hospital Pereira Rossell en Montevideo cuando vino con Estudiantes de La Plata a jugar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

¿Y a Muslera cómo lo has visto en Estudiantes?

"A Muslera lo vi siempre bien. Se pudo recuperar de un Mundial que no tuvo lógica, por cómo yo lo vi todo el semestre en Estudiantes, no tuvo lógica. Pero la verdad que hoy está viviendo un momento buenísimo. Después, tiene una capacidad mental de un arquero de 40 años con la experiencia que tiene. Entonces, yo lo veo bien”.

Fernando Muslera, figura en Estudiantes vs Flamengo en Maracaná Foto: AFP

Y la última, ¿cómo te imaginas la final?

Trabado, duro, duro. Creo que son dos equipos que si hay que meter pierna fuerte, meten, no le escapan a eso. Son equipos que tienen buena pelota parada, son equipos que vienen con deseo de ganar, porque Palmeiras la perdió el año pasado, porque Estudiantes vienen enfocado en este partido solamente. Entonces, partido duro, como una final”.