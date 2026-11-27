El zaguero y capitán de Nacional , Sebastián Coates , habló sobre la decisión de seguir o no en los tricolores en la próxima temporada, algo que aún no tiene claro, según declaró luego del triunfo ante Torque por la semifinal de la Copa AUF Uruguay.

Consultado si ya tenía una decisión tomada sobre su futuro, dijo: “No, todavía no. La realidad es que creo que es un poco el mismo discurso que tiene Daniel (Carreño)”, señaló a DSports, en referencia al DT tricolor que finaliza su contrato y esperará a luego del último partido para decidir, aunque este jueves reconoció que quiere quedarse en el club.

Cuando a Coates le mencionaron que el DT quiere seguir , señaló: “Bueno, terminar el año y después pasar raya y analizar bien todos los aspectos”.

“No es solo la voluntad de quedarme o no, es también pensar si puedo seguir ayudando al club o no. Así que creo que veremos”, expresó.

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La importancia de la victoria

Coates valoró el triunfo y el pase a la fina de la Copa AUF Uruguay. “Es muy importante para nosotros ganar. El primer tiempo no fue de los mejores nuestros, pero en el segundo pudimos hacer buenas cosas. No encontramos el gol y nos encontramos una pelota quieta, importante para nosotros”.

Nacional vs MC Torque por la Copa AUF Uruguay Foto: Enzo Santos / FocoUy

El capitán reconoció que Nacional no tuvo un buen año al ser consultado por la trascendencia que le daba al pase a la final y a la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores si son campeones.

“Nosotros ya sabemos que el año no fue como todos esperábamos y no fue con las expectativas que teníamos cuando empezó el año, no logramos los objetivos y nosotros somos conscientes de eso, así que qué es importante ganar este partido por lo que significa la copa y estar en la final. Después cada uno le va a dar el valor que quiera la copa, pero lo importante para nosotros es estar nuevamente en la final”.