El delantero de Nacional , Tiziano Correa , autor del agónico gol tricolor para el triunfo 1-0 ante Montevideo City Torque para clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay, valoró especialmente su nueva conquista en el torneo en el que es el goleador del club.

“Feliz por ayudar al equipo. Había que ganar y se ganó así. Qué más lindo que en la hora. Ahora a afrontar lo que se viene, que es importantísimo para nosotros”, dijo a DSports.

El delantero reconoció que el club tuvo un año complicado, pero valoró su buena actuación en la Copa AUF Uruguay, de lo que siente “orgullo”.

“Orgullo porque llegué a un cuadro grande y es hermoso ayudar y colaborar con el equipo. Y bueno, los goles, mientras sigan ayudando al equipo, es lo más importante que hay”, dijo.

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Nacional 1-0 Montevideo City Torque: agónico triunfo tricolor con gol de Tiziano Correa a los 90+3 para ser finalista de la Copa AUF Uruguay

Además, destacó que irán por el título para clasificar a la Copa Libertadores, algo “que es importantísimo para el club”.

Los análisis de Boggio y Calvo

El volante tricolor Luciano Boggio destacó el esfuerzo del equipo para ganar en Durazno.

Nacional vs MC Torque por la Copa AUF Uruguay Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Fue un partido muy parejo, la cancha complicada. Estábamos bastante desgastados los dos equipos pero al final por suerte pudimos llevarnos la victoria, que creo que en el segundo tiempo hicimos un poco más de mérito que el rival y por suerte pudimos encontrar ese gol final”, comentó.

Sobre el partido, señaló: “Creo que el primer tiempo fue muy parejo. Por ahí ellos encontraban muy bien la salida por la izquierda. No le podíamos agarrar la mano, pero en el segundo ajustamos y creo que fuimos más, pudimos acomodarnos y por suerte ese gol de pelota quieta que sabíamos que teníamos que ser más fuertes en pelota quieta y fue fundamental”.

Nacional vs MC Torque por la Copa AUF Uruguay Foto: Enzo Santos / FocoUy

Boggio destacó el aporte ofensivo de Correa. “Tiziano la verdad que se lo merece, es un gran jugador, trabaja mucho para estas cosas y muy contento porque hoy sirve mucho para meternos en una final que es muy importante. Ahora vamos por la final que la verdad que la necesitamos como grupo”.

Por su parte, Calvo consideró “muy importante” la clasificación a la final de la Copa AUF Uruguay.

“Muy felices obviamente por la victoria, lo necesitábamos, sabíamos que veníamos a un partido muy difícil, una cancha que la verdad que nos topamos en buenas condiciones y felices por el triunfo, por clasificar a esa final que tanto lo deseábamos. El grupo se preparó para eso y sí fue un largo partido pero lo sacamos”.

El zaguero destacó que mejoraron en el tramo final. “El primer tiempo nos costó un poquito más, pero el segundo ya pudimos generar un poquito más de juego. Creo que el partido se hizo largo y al final una táctica fija que siempre es vital nos da la clasificación a la final”.