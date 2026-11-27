El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , fue muy claro al manifestar su deseo de continuar en los tricolores el año próximo, para lo que deberá renovar su contrato que finaliza a fin de año.

“Yo me quiero quedar”, dijo a DSports tras el partido que los albos le ganaron a City Torque en Durazno para clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay.

De esta forma, el DT le pasó la pelota a los directivos a la espera de una reunión una vez finalizada la competencia de los tricolores con el último partido por la final.

“De mí, solo depende de la manera que me hablen, de lo que me ofrezcan, qué va a pasar el año que viene. Eso de mi lado”, señaló.

Nacional incrementó su pasivo en US$ 4 millones en 2026, cifra que se conoció en Directiva y que se informará en el balance anual en la próxima asamblea de socios

Carreño también dijo que quiere seguir entrenando. “Tengo ánimo para ser entrenador y no parar. Si no es aquí, será en otro lado. No tengo ganas de descansar por ahora, así que yo el ánimo lo tengo. Pero yo creo que la charla y la manera que se encare esa charla es lo que me va a motivar”, expresó.

“Cuando me fueron a buscar a mi casa yo les pregunté: ¿Qué me vienen a convencer o yo tengo que convencerlos? Y ahí surgió una charla y creo que ahí quedó. Y les voy a hacer la misma pregunta. Yo ya entrené, ya me vieron, ahora convénzanme ustedes. A ver qué es lo que hay. Voy a aceptar esa charla con mucho gusto”, agregó.

“La verdad que yo me quiero quedar, porque quiero trabajar y porque yo quiero a este club, porque me siento cómodo, porque me tratan bien, pero igual quiero esperar que termine la jornada, que termine el último partido, y después entrar y darle tiempo a los dirigentes que tienen que resolver muchas cosas a nivel de institución, y sentarnos a hacer esa charla. Quizás ellos me digan que no tienen ganas de que yo siga, así que vamos a esperar, vamos a esperar una semana más”, señaló.

El objetivo de llegar a la final

Sobre el triunfo en Durazno, el DT destacó “haber cumplido con el objetivo de llegar a la final”. “De luchar por esta copa que nos va a poner en el objetivo, que es clasificar a la Copa Libertadores”, expresó.

Nacional vs MC Torque por la Copa AUF Uruguay Foto: Enzo Santos / FocoUy

Con respecto al trámite del encuentro, dijo: “Recién conversábamos con algunos de los jugadores y ellos percibieron que en el segundo tiempo, sobre todo, generaron más que el rival. También en el primer tiempo tuvimos algunas ocasiones. Partido muy parejo, Torque un poco más con balón, quizás un poco más claro, nosotros con mucha energía, mucha actitud, siendo un poco más verticales”.

“Pero en el segundo tiempo, y sobre todo en la parte final, demostramos que queríamos ganar el partido, no queríamos ir a penales. Con mucho empuje, con mucha actitud, y la verdad que nos merecíamos este triunfo”.

Festejo de Tiziano Correa con Ancheta y Calvo Foto: Enzo Santos / FocoUy

Carreño también dijo qué fue lo que más le gusto de su equipo. “Nuevamente, esa mala imagen que dimos con Cerro, la tapamos porque es lo que no quiero de mis equipos. Estoy convencido que hay que mejorar mucho, pero bueno, no tuvimos ese tiempo, o no lo supimos hacer. Pero bueno, ahora estamos totalmente abocados a ganar esta copa”.

El técnico también analizó los cambios que realizó. “Gelos... Gastón... Me cuesta sacar a Gastón (Martirena), porque Gastón tiene balón parado, es un tipo con mucha energía, siempre físicamente tiene más. Si íbamos a penales, es un penal seguro. Me cuesta, pero Gelos me iba a ayudar a hundir un poco más a Torque. Porque Gastón, con su rival, el carrilero rival, estaban jugando un ida y vuelta entre los dos. Al entrar Gelos, hundió mucho más al rival y eso nos ayudó a meterlos dentro del área”.