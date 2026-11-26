Nacional vs Montevideo City Torque disputan la primera semifinal de la Copa AUF Uruguay 2026 este miércoles 26 de noviembre a la hora 21.30 en Durazno , en un partido en el que para el equipo de Daniel Carreño existe un solo camino, ganar y clasificar a la final, para seguir en carrera por un lugar en la Copa Libertadores 2026 . Si pierde, se despedirá del principal torneo de Conmebol en la que participa en forma ininterrumpida desde hace 30 temporadas.

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La Copa AUF Uruguay es el torneo que integra a clubes profesionales y amateurs de la AUF, como también a equipos del fútbol de la Organización del Fútbol del Interior.

El campeón de la Copa AUF Uruguay irá como Uruguay 4 a la Copa Libertadores del próximo año.

En caso de empate en el partido de hoy al finalizar los 90 minutos definirán por penales.

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En la otra semifinal se enfrentan Juventud vs Danubio.

El equipo titular de Daniel Carreño para jugar ante Montevideo City Torque

La oncena que colocará Carreño formará con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Nicolás Rodríguez; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.

Los tricolores mantienen la línea de tres zagueros en la defensa y tendrán al goleador Maxi Gómez liderando el ataque.

¿Dónde juegan Nacional vs Montevideo City Torque?

La semifinal de la Copa AUF Uruguay se jugará en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno.

¿Dónde ver Nacional vs Montevideo City Torque?

El partido se podrá ver en los cables en DSports y en streaming en DGO.

Entradas para Nacional vs Montevideo City Torque

Las entradas en todos los sectores se venderán $ 490 para socios de ambos equipos y a $ 590 las generales.

Los hinchas de Torque irán a la Tribuna José Vera Puerta A (símil América del Estadio Centenario), mientras que los tricolores compartirán también esa zona pero por la Puerta B y las tribunas Antonio Alzamendi, Campeones del Sur y Zarza.