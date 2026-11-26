Una masa de aire frío avanza por la región, dará un respiro tras varios días de calor intenso en Brasil y podría tener efectos en Uruguay, según informó la agencia meteorológica brasileña Metsul .

El fenómeno comenzó a ingresar este miércoles al sur de Brasil, tras el paso de un frente frío que provocó intensas lluvias y tormentas. Las precipitaciones extremas generaron inundaciones repentinas en el estado de Paraná, donde murieron seis personas.

Según el organismo norteño, la masa de aire frío es de baja intensidad en Brasil, aunque será suficiente para moderar las temperaturas en varias ciudades.

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El mapa del modelo meteorológico europeo (ECMWF) difundido por Metsul muestra que Uruguay también estará bajo la influencia de esta masa de aire frío .

La proyección para la tarde de este jueves 26 de noviembre indica anomalías térmicas negativas de entre 3 °C y 5 °C en buena parte del territorio nacional, a unos 1.500 metros de altura.

Esto podría favorecer temperaturas más moderadas y amaneceres más frescos. Sin embargo, esto no implicará una jornada de bajas temperaturas en el país. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se esperan mínimas de entre 11 °C y 15 °C y máximas de entre 24 °C y 29 °C, dependiendo de la región. En Montevideo, en tanto, la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 24 °C.

El escenario previsto es de una jornada sin precipitaciones, con una mañana fresca y mayormente despejada y temperaturas agradables a cálidas durante la tarde.

La masa de aire frío comenzó a ingresar al sur de Brasil el miércoles 25, pero el mapa prevé su influencia en Uruguay para este jueves 26.

Temperaturas invernales en Argentina y alivio del calor en Brasil

En Argentina, donde el fenómeno fue más intenso, el ingreso de aire frío estuvo acompañado por el viento Pampero y provocó temperaturas mínimas de entre 3 °C y 5 °C en el interior de la provincia de Buenos Aires.

En Brasil, el descenso térmico será más notorio en las ciudades cercanas a la costa.

En Porto Alegre, Metsul prevé máximas en torno a los 28 °C y mínimas de entre 17 °C y 18 °C durante los próximos días. En San Pablo, en tanto, se esperan temperaturas más bajas, acompañadas de nubosidad, lluvias y lloviznas durante este jueves y viernes.