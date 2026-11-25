La abogada Lorena Roqueta, electa este domingo como directora del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, admitió este miércoles que fue condenada por la Justicia en el expediente de 2012 vinculado a estupefacientes en Colonia, contradiciendo así la versión que había dado horas antes a El Observador, cuando afirmó que había sido sobreseída.

En una entrevista concedida a Montevideo Portal, la dirigente coloniense se refirió por primera vez en extenso a la causa y confirmó que existió una sentencia en su contra. "Me condenaron, cumplí la sentencia que eran tareas comunitarias y terminaron extinguiendo el delito", declaró.

La propia Roqueta había respondido previamente por WhatsApp ante la consulta de El Observador. En esa instancia, había asegurado que fue "sobreseída" y que el delito se extinguió —por lo que actualmente no posee antecedentes penales—.

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En términos jurídicos, bajo el Código del Proceso Penal vigente en aquel momento, el sobreseimiento suponía el cierre de la causa sin sentencia de condena ni declaración de culpabilidad. La condena, en cambio, implica que la Justicia consideró probada la responsabilidad penal de la imputada, más allá de que, una vez cumplida la pena y transcurridos los plazos previstos, se pueda declarar extinguido el delito y ordenar la baja del registro de antecedentes.

Según consta en una ficha interna de la Defensoría de Oficio Departamental de Colonia, publicada el miércoles en X por el periodista Ignacio Alvarez, el 24 de julio de 2014 la Justicia dictó el decreto 991 declarando "extinguido el delito", cancelando las cauciones, decretando la libertad definitiva y disponiendo oficiar al Instituto Técnico Forense (ITF) y a la Jefatura de Policía de Colonia (JPC) para cancelar la inscripción en el registro respectivo. El expediente judicial, en el que también figuraban otros dos procesados, fue archivado definitivamente en 2016.

Lorena Roqueta fue condenada. Y años después se extinguió el delito. pic.twitter.com/7WQXTGmGr1 — ignacio alvarez (@igalvar71) November 25, 2026

Su versión de los hechos y el contraste con el procesamiento

En sus declaraciones a Montevideo Portal, Roqueta atribuyó la condena a la convivencia con su hermano, quien padecía problemas de adicción y hoy se encuentra en situación de calle. "Me condenaron porque él lo hacía en mi casa en Colonia, en una casa que nosotros compartíamos. Y bueno, me vi vinculada en eso que te decían en ese momento de que era altamente probable de que tuvieras conocimiento de lo que pasaba", relató.

Según contó, el día del operativo ella estaba en Montevideo preparándose para rendir un examen cuando a las 00:30 le avisaron que su hermano había sido detenido, por lo que viajó a Colonia y declaró ante la Justicia.

Sin embargo, el procesamiento dictado el 7 de octubre de 2012 por la entonces jueza letrada de Colonia de 1° Turno, Virginia Ginares, le había imputado a Roqueta un delito continuado de transporte de estupefacientes —y no encubrimiento ni omisión—, disponiendo inicialmente como medida cautelar la realización de servicios comunitarios en un organismo público de Tarariras durante 90 días, con una carga de seis horas semanales. En la misma resolución, su hermano y otro hombre fueron procesados con prisión por un delito continuado de suministro de estupefacientes.

De acuerdo con una crónica publicada el 9 de octubre de 2012 por el portal ColoniaYa, el procedimiento dirigido por la Brigada Departamental Antinarcóticos se había originado a partir del dato de que un hombre y una mujer trasladaban droga desde Montevideo hacia Tarariras los viernes para venderla en esa localidad.

Roqueta —que entonces tenía 28 años, trabajaba como funcionaria presupuestada en el área jurídica de la Intendencia de Colonia y se recibió de abogada en 2015 y de escribana en 2018— enmarcó lo sucedido en una historia familiar marcada por la pobreza, la violencia doméstica, el alcoholismo de su padre y la enfermedad renal de su madre, a quien prometió antes de morir que protegería a su hermano menor. "Yo no digo que no me haya equivocado, por supuesto que me equivoqué, lo defendí de una manera que quizá podría haber sido más fácil largarle la mano. Pero bueno, no tenía otra salida. No vi en ese momento otra salida", afirmó, y agregó que para ella se trataba de un episodio "enterradísimo".

El trasfondo político tras las elecciones del BPS

La controversia se desató a menos de 72 horas de que Roqueta protagonizara el principal batacazo de las elecciones sociales del BPS. Impulsada por el actual director en representación de las empresas, José "Pepe" Pereyra, y respaldada orgánicamente por la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional que lidera el exdiputado Álvaro Viviano, la lista 15 que encabezó cosechó 454.917 votos.

Con casi 82.000 sufragios de ventaja sobre Carlos Clavijo (lista 11), la dirigente coloniense —que el lunes se reivindicó "con orgullo" como votante y militante nacionalista— puso fin a 34 años de hegemonía del Pit-Cnt en la representación de los trabajadores en el directorio del organismo.