El ministro de Economía, Gabriel Oddone , fue consultado este martes, en rueda de prensa, sobre el impacto de la depreciación del real brasileño sobre el tipo de cambio en Uruguay.

En ese sentido, señaló que el fortalecimiento del dólar en varios países responde a un escenario de alta volatilidad a nivel global .

Añadió que en las últimas semanas se produjo un fortalecimiento del dólar, derivado del aumento de las tasas de interés, que tuvo una incidencia mayor en algunos países de la región.

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Sin embargo, destacó que ese movimiento no se reflejó hasta ahora en Uruguay . “En Uruguay, como ustedes habrán visto, ni el riesgo del país ha tenido escalamientos significativos ni el mercado cambiario hasta ahora ha tenido modificaciones sustantivas”, afirmó.

En lo que va de noviembre, el dólar en Brasil acumuló una suba del 8,7% —pasando de 5,44 reales a comienzos de mes a 5,91 reales este martes, luego de haber llegado a perforar el piso de los 6 reales por primera vez desde abril de 2025— en medio de la incertidumbre fiscal y las dudas sobre el ajuste del gasto público tras las elecciones.

En contraste, el dólar en Uruguay registró un avance mucho más acotado, de alrededor del 1,3% frente al cierre de octubre (pasando de $ 40,19 a $ 40,70 en el mercado interbancario), sin sobresaltos significativos.

Oddone agregó que sería importante que alguien analizara por qué se da esa diferencia respecto a otros países. Consultado sobre los motivos, respondió: “No, no, prefiero que lo indaguen los analistas que son tan avezados y que opinan con mucha frecuencia sobre las cosas que no se cumplen”.

En esa línea, sostuvo que la academia y los profesionales de la economía deberían “indagar con rigurosidad” y explicar a la población por qué se registran movimientos de depreciación cambiaria en distintos lugares del mundo mientras que en Uruguay no ocurre lo mismo y el riesgo país se mantiene estable.

De todas formas, aclaró que esto no significa que esos movimientos no puedan producirse en Uruguay. “Lo que sí significa es que las condiciones de estabilidad de Uruguay son las que son”, señaló.

Un crecimiento moderado para este año

Consultado sobre las perspectivas de actividad económica, Oddone dijo que Uruguay cerrará el año con un crecimiento moderado, por debajo de lo que considera necesario para el crecimiento de largo plazo del país.

No obstante, señaló que se trata de una trayectoria de crecimiento en una región donde existen economías que atraviesan situaciones de recesión.

El ministro adelantó que el próximo lunes se conocerá el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central del Uruguay (BCU), que permitirá tener una visión más precisa sobre el desempeño de la economía en el cuarto trimestre.

Las expectativas de los analistas se mantuvieron sin cambios en la encuesta que publicó el BCU en noviembre. La mediana de las respuestas proyecta un crecimiento del 1% para 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene una proyección de crecimiento del 1,6% para 2026, ya recortada desde el 2,2% inicial de la Rendición de Cuentas.