La victoria del Galatasaray por 1-0 frente a Aston Villa en Estambul, correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, dejó un sabor agridulce en el conjunto turco. A pesar de haber sumado tres puntos clave gracias al gol de Deniz Gül a los 77 minutos, todas las alarmas se encendieron sobre el cierre del encuentro por la situación física del mediocampista uruguayo Lucas Torreira .

Cuando se jugaba el tiempo adicionado en el Rams Park y el partido ya estaba prácticamente definido, Torreira sintió una molestia física que le impidió continuar, luego de haber sido figura para su equipo.

Con evidentes gestos de dolor, Lucas Torreira tuvo que abandonar el terreno de juego en el último minuto, siendo reemplazado por lkay Gündoan.

La imagen del futbolista retirándose con dificultad generó una inmediata preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados del equipo amarillo y rojo, que lo consideran una pieza irremplazable en el mediocampo.

Lucas Torreira salió lesionado en el último minuto en el triunfo de Galatasaray por Champions League

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La gran incertidumbre en Estambul pasa ahora por conocer el grado exacto de la dolencia y determinar si el uruguayo llegará a tiempo para disputar el esperado clásico ante Besiktas por la Súper Liga turca.

En las próximas horas, el cuerpo médico de Galatasaray someterá al jugador a los estudios correspondientes para evaluar su evolución y saber si podrá estar a la orden para el encuentro más trascendente en lo que viene del calendario doméstico.