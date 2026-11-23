Luego de completar su segunda ventana internacional al mando de la selección uruguaya, Diego Forlán realizó un balance positivo del cierre de temporada y ya puso la mira en su próximo gran desafío. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el entrenador expresó su satisfacción por el rendimiento y la entrega del plantel mayor durante la reciente doble jornada.
"Segunda Fecha FIFA al frente de la Celeste. Muy conforme y agradecido por el trabajo y el compromiso de todos. Feliz de volver a conectar con nuestra gente y de seguir construyendo este camino. Cerramos el año de una gran manera, con muchas ganas para lo que viene. ¡Nos vemos en marzo!", escribió el director técnico, marcando así el cierre de la actividad oficial de la selección absoluta hasta el inicio de la próxima temporada.
La mira puesta en la selección uruguaya sub 20
Sin embargo, el descanso será breve para Diego Forlán. Con el calendario de la mayor pausado hasta marzo, el técnico celeste volcará de lleno su atención y planificación hacia la selección uruguaya sub 20, combinando funciones en la estructura de selecciones nacionales.
El combinado juvenil se encuentra en plena etapa de preparación de cara al Campeonato Sudamericano, certamen continental que se disputará el próximo mes de enero en Colombia y que marcará el primer gran examen oficial del nuevo año para el fútbol formativo uruguayo.