El partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven con Federico Valverde por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 24 de noviembre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
¿Cuándo juegan Real Madrid vs PSV Eindhoven con Federico Valverde?
El partido se disputa este martes 24 de noviembre. El encuentro corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs PSV Eindhoven con Federico Valverde?
El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 15 horas.
¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs PSV Eindhoven con Federico Valverde?
Los derechos de transmisión televisiva de la Champions League para el territorio sudamericano pertenecen a ESPN. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de ESPN. Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere suscripción previa.