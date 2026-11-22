El triunfo de Real Madrid por 2-1 ante Celta de Vigo por LaLiga de España dejó en evidencia el peso táctico que tiene Federico Valverde dentro del esquema de José Mourinho. Tras ingresar desde el banco en el complemento junto a Marc Cucurella en reemplazo de Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras, el mediocampista uruguayo cambió por completo el ritmo del encuentro e impulsó la remontada merengue en el Santiago Bernabéu.

Como informó Referí además, el capitán de los merengues tuvo un gesto especial con Vinícius Jr. luego del segundo gol.

Su actuación generó fuertes elogios en la prensa española. El reconocido periodista Manolo Lama destacó la influencia inmediata de ambos futbolistas (Valverde y Cucurella) al asegurar que le dieron otra potencia al equipo porque, en la práctica, están funcionando "como centrocampistas más que como laterales", adelantando líneas y encerrando al rival en su propio campo.

El hecho de haber defendido a la selección uruguaya en los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre y de que el último, en la goleada por 5-0 sobre República Dominicana se haya disputado pocos días antes del encuentro ante Celta de Vigo, l levó a que el técnico josé Mourinho lo colocara como suplente por el cansancio físico.

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El gesto que tuvo Federico Valverde con Vinícius Jr. en Real Madrid que no se vio por TV y del que habla todo España; mirá el video

No obstante, desde su ingreso a los 56 minutos, el equipo cambió radicalmente, sobre todo, en materia ofensiva.

A su vez, en la misma línea del periodista Manolo Lama, el medio partidario Defensa Central analizó el rol estratégico que cumplen tanto Valverde como Cucurella para el entrenador portugués.

Partiendo desde los costados, ambos se cierran hacia el eje para generar superioridad numérica, dar equilibrio en la zona media y liberar los carriles exteriores para los extremos, marcando una notoria diferencia de rendimiento respecto a sus relevos naturales como Alexander-Arnold, Denzel Dumfries o el propio Carreras.

Con ese respaldo futbolístico, el uruguayo se perfila como pieza clave de cara al próximo desafío internacional: este martes, Real Madrid recibirá a PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva jornada de la Champions League.