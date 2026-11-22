El gol de Carlos Espí para sellar el 2-1 para Real Madrid en la victoria ante Celta de Vigo de atrás en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva fecha de LaLiga de España, desató la euforia lógica en el campo, con casi todo el plantel corriendo a abrazar al autor del tanto. Sin embargo, lejos del foco principal de las cámaras, Federico Valverde protagonizó una escena que expone su peso específico dentro del vestuario del equipo.

El capitán merengue entró en el segundo tiempo del partido, debido a que llegó pocas horas antes tras defender a Uruguay en la fecha FIFA de noviembre.

Ejerciendo su rol de capitán con plena lectura emocional del momento, el uruguayo evitó que la celebración quedara incompleta y fue directamente a buscar a Vinícius Jr. para integrarlo al festejo colectivo frente a la tribuna.

La intervención de Federico Valverde no fue casual. Vinícius Jr. atraviesa una etapa en la que el respaldo del entorno madridista resulta fundamental para su confianza, y su aporte en el partido merecía un reconocimiento explícito. Ingresado al minuto 57, cuando el marcador aún permanecía 0-0,

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El brasileño agitó por completo el frente de ataque merengue con su desequilibrio habitual y terminó siendo determinante al asistir en la jugada del gol decisivo.

Al abrazo liderado por el uruguayo se sumó de inmediato el guiño de Endrick, quien miró hacia las gradas dibujando el número siete con sus dedos mientras señalaba a su compatriota.

Entre la conducción silenciosa de Valverde y la complicidad del joven delantero, el grupo envió una señal inequívoca hacia afuera: la recuperación futbolística y anímica de Vinícius Jr. es un compromiso compartido por todo el equipo.