La Primera Divisional C del fútbol uruguayo tendrá un polémico cierre, luego de que Deportivo Colonia realizara un reclamo a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) por un partido no disputado de Bella Italia que puede cambiar el segundo ascenso.

Deportivo Colonia reclamó a la AUF por su resolución de darle los puntos a Bella Italia debido a la no presentación de Deportivo Italiano en la última fecha, que le daría el segundo lugar en la Primera Divisional C , luego de que dirigentes y jugadores de Sportivo afirmaran que quieren jugar el encuentro .

La polémica comenzó el 13 de noviembre , cuando la AUF anunció que Bella Italia obtuvo los tres puntos de la última fecha ante Deportivo, ya que el equipo rival decidió no presentarse .

Sin embargo, jugadores y dirigentes del club publicaron un comunicado afirmando que no estaban enterados de la decisión y sí querían jugar el encuentro .

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“Inmediatamente a que recibimos esa resolución, respondimos a la Mesa Ejecutiva desde los correos oficiales de la institución, dejando constancia de que la Comisión Directiva y el plantel de jugadores de Deportivo Italiano FC rechazamos y desconocemos cualquier comunicación referida a la no presentación expresando que queremos disputar el encuentro. En dicho correo impugnamos la resolución, solicitamos su reconsideración y la suspensión de sus efectos, y exigimos que se esclarezca quién comunicó esa decisión y con qué facultades actuó en nombre del club”, se lee en el comunicado.

La resolución es clave para la definición del segundo ascenso, ya que cambia el segundo puesto de la segunda ronda de la C, que da un cupo en la final por subir con Deutscher, campeón del Torneo Inicial.

Colonia tiene 34 puntos, luego de ganar su último partido sin jugar por la no presentación de Salus, pero Bella Italia lo supera en el segundo lugar con 35 unidades por la ausencia de Deportivo Italiano.

Por todo esto, los colonienses le piden a la AUF que reconsidere su resolución y permita que el partido entre Bella Italia y Deportivo Italiano se dispute.

Comunicado de Deportivo Colonia

“El club actuó por las vías institucionales que prevén los estatutos y reglamentos de la AUF, con el único objetivo de proteger la transparencia, integridad y competencia y Fair Play deportivo que debe por la cual estamos seguros que velará la Asociación y sus autoridades y órganos previo a la definición del segundo puesto del Torneo Final se resuelva 'en la cancha'”, afirmó Deportivo en un comunicado publicado en las últimas horas.

El club “confía plenamente en las autoridades de la AUF y en sus órganos, y respeta a las instituciones involucradas, a sus dirigentes y a sus jugadores y que desplegará inmediatamente todas las decisiones en el marcos sus deberes y facultades estatutarias”.

Los dirigentes de Deportivo aclararon que esperarán hasta el lunes para que la AUF resuelva esta situación, y advirtieron que “en caso contrario” ejercerá “todas las acciones extra federativas para que se protejan en forma eficiente y en tiempo útil” sus “derechos”.