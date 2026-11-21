El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro , está internado en cuidados intensivos por un cuadro de obstrucción intestinal , informó este sábado el Hospital de Brasilia donde ingresó el viernes.

Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibido durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces. El exmandatario, de 71 años, y que se encuentra en prisión domiciliaria condenado por golpismo , presenta un cuadro de "abdomen agudo obstructivo".

Está "estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea", indicó el Hospital DF Star en un boletín médico. Los médicos lo están hidratando, le colocaron una sonda gástrica y lo mantienen en ayuno oral con soporte nutricional. "No hay previsión de alta hospitalaria" , añadió la nota.

"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", dijo Fernando Pereira sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro se muestra en público por primera vez tras salir de Brasil: fue a una ceremonia evangélica con su hermano Eduardo

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes , autorizó este sábado que sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura, y su hijastra, Letícia lo visiten mientras dure la internación , aunque sin celulares ni cámaras . Moraes también ordenó retirarle la tobillera electrónica, que deberá volver a colocarse cuando reciba el alta.

"Fuerza papá", escribió el excandidato a presidente Flávio Bolsonaro

Força, Pai! Deus no comando sempre!



Vamos fazer uma homenagem, poste sua foto com ele no seu perfil marcando @jairbolsonaro !



Se não tiver foto com Jair Bolsonaro , poste a sua foto favorita dele! pic.twitter.com/6x96NZxdX1 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 20, 2026

El dirigente Flávio Bolsonaro, que perdió el balotaje ante Lula da Silva en octubre, había prometido en campaña indultar a su padre como una de las primeras cosas que haría si llegaba a la presidencia. Después de su derrota, Flávio huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

Desde allí, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su padre: "¡Fuerza, papá! ¡Dios siempre al mando!", y convocó a los seguidores del expresidente a homenajearlo publicando fotos con él.

El expresidente Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al entonces candidato Lula da Silva en 2022. Tras varios meses encarcelado, pasó a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas de salud.

El jueves, la Corte Suprema fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y otros condenados por la trama golpista.

Con información de AFP.