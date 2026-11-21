El uruguayo Miguel Merentiel fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana de Boca Juniors , con un tanto en la victoria 2-0 contra Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana , disputada este sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El encuentro no comenzó bien para el delantero , que a los 3 minutos erró un gol increíble. Al golero Everson se le escapó una pelota de las manos en el medio del área chica, y el balón le quedó a Merentiel para el gol.

Para su suerte, a los 16 minutos Santiago Ascacibar colocó el 1-0 al aprovechar el rebote de un disparo de Tomás Aranda que lo encontró solo cerca del arco.

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Miguel Merentiel será titular en Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

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Sin embargo, el uruguayo tuvo revancha a los 2 minutos del segundo tiempo. Sebastián Villa se llevó la pelota por izquierda tras un gran pase de Facundo "Jagger" Herrera , y tras superar a Ángelo Preciado mandó un centro raso que encontró en el medio del área a Merentiel, que la empujó para poner el 2-0.

Fue su gol número 16 en la temporada, en la que lleva disputados 48 encuentros. Cinco de esos tantos los convirtió por Sudamericana, consagrándose como uno de los actores claves en la conquista xeneize.

Poco después el técnico Rodolfo Arruabarrena sacó a Merentiel y puso en su lugar a Enner Valencia.

Boca obtuvo su título internacional número 19 y se convirtió en el máximo ganador de la Copa Sudamericana con tres trofeos, tras ganar las ediciones de 2004 y 2005. No celebraba un título continental desde la Recopa Sudamericana de 2008 ante Arsenal de Sarandí, club que hoy está en el tercer nivel del fútbol argentino.