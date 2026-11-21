El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la decisión de congelar el valor de las patente para 2027 "no es antojadiza" y que para hacer obra social "se requiere esa recaudación".
El Congreso de Intendentes resolvió mantener para 2027 los mismos valores de la patente de rodados que se abonaron durante 2026 para los vehículos con motor a combustión y establecer un régimen de transición para los eléctricos, con tasas de entre 3% y 5%.
Como había informado El Observador, la decisión de los intendentes se da en el marco en que el precio de los autos cayó casi un 10% en promedio.
"Los blancos que gobiernan son sensatos, los blancos que tiran piedras, están tirando piedras", dijo Pereira este sábado en rueda de prensa y recordó que de las 19 intendencias hay 14 gobernadas por el Partido Nacional.
En este contexto, militantes blancos comenzaron a hacer circular en grupos partidarios su intención de convocar a la Convención Nacional para discutir "fraternalmente" con los intendentes sobre la medida. Además distintos legisladores como Sebastián Andújar y Sebastián da Silva fueron muy críticos con la decisión.
"Practican dos deportes diferentes", diferenció Pereira entre bandos de nacionalistas, "uno tiene que gobernar y explicarle a la gente porque las calles tienen que estar bien, por qué hay que recolectar los residuos, por qué tiene que haber iluminación, por qué se precisan los recursos; y otros tiran piedras porque ese es el deporte favorito que tienen", agregó el presidente de la coalición de izquierda.
Sobre este último bando, según Pereira, "utilizan el insulto y la descalificación hacia sus propios compañeros, porque como ustedes imaginarán en el Congreso de Intendentes el Frente Amplio tiene (solo) cuatro intendencias".