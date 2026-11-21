El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , dijo que la decisión de congelar el valor de las patente para 2027 "no es antojadiza" y que para hacer obra social "se requiere esa recaudación" .

El Congreso de Intendentes resolvió mantener para 2027 los mismos valores de la patente de rodados que se abonaron durante 2026 para los vehículos con motor a combustión y establecer un régimen de transición para los eléctricos, con tasas de entre 3% y 5%.

Como había informado El Observador, la decisión de los intendentes se da en el marco en que el precio de los autos cayó casi un 10% en promedio .

Polémica por precio de patentes: Andújar reconoció "incomodidad" por postura de intendentes blancos, pero dijo que "no se puede mirar para el costado"

Intendentes decidieron mantener valor de la patente pese a que precio de los autos cayó casi un 10% en promedio

"Los blancos que gobiernan son sensatos, los blancos que tiran piedras , están tirando piedras", dijo Pereira este sábado en rueda de prensa y recordó que de las 19 intendencias hay 14 gobernadas por el Partido Nacional .

En este contexto, militantes blancos comenzaron a hacer circular en grupos partidarios su intención de convocar a la Convención Nacional para discutir "fraternalmente" con los intendentes sobre la medida. Además distintos legisladores como Sebastián Andújar y Sebastián da Silva fueron muy críticos con la decisión.

"Practican dos deportes diferentes", diferenció Pereira entre bandos de nacionalistas, "uno tiene que gobernar y explicarle a la gente porque las calles tienen que estar bien, por qué hay que recolectar los residuos, por qué tiene que haber iluminación, por qué se precisan los recursos; y otros tiran piedras porque ese es el deporte favorito que tienen", agregó el presidente de la coalición de izquierda.

Sobre este último bando, según Pereira, "utilizan el insulto y la descalificación hacia sus propios compañeros, porque como ustedes imaginarán en el Congreso de Intendentes el Frente Amplio tiene (solo) cuatro intendencias".