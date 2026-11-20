Este viernes se celebra la primera edición de los premios Martín Fierro Uruguay con galardones en televisión, radio y streaming. Los históricos premios mediáticos argentinos han tenido un proceso de expansión internacional en los últimos años, con la inclusión de un Martín Fierro Latino que se entrega en Miami y reconoce a programas de toda Latinoamérica, y ahora con su desembarco en Uruguay.
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La primera edición de los Martín Fierro Uruguay repartirá esta noche galardones en televisión, radio y streaming. Seguí la cobertura minuto a minuto en esta nota.