Escuchar al Plan de la Mariposa en vivo es hipnotizante. Lógicamente, ver a cualquier banda tocar en un escenario es distinto a escucharla en Spotify. Pero hay algo en ese despliegue de músicos, de variedad de instrumentos, de movimiento, que hace que El Plan de la Mariposa en vivo sea especial.

El campo del Antel Arena se llena de gente de todas las edades, desde parejas jóvenes a padres con sus hijos y grupos de adolescentes. Entre la gente se distinguen muchas remeras de la banda con frases de sus canciones y el logo. El público es muy heterogéneo también en estilos, con gente súper arreglada para la ocasión, y otros que parecían salir de un concierto de rock cualquiera.

Se apagan las luces y el público empieza a corear “este es el plan, este es el plan, el plan de la mariposa, el plan de la mariposa” una y otra vez. Salen al escenario y suena El Cantar de los Anzuelos.

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La banda se integra por cinco de los hermanos Andersen y dos amigos. Los hermanos mayores, Sebastián y Santiago, y los trillizos Máximo, Valentín y Camila comenzaron a tocar juntos en previas y juntadas. Luego se unieron Julián Ropero y Andrés Nör, y cuando tocan todos juntos es evidente que entre todos hay una conexión mayor.

Camila baila, Sebastián salta y se mueve, Santiago revolea el arco del violín como si fuera una remera en una hinchada. Está cada uno en la suya y conectados a la vez. El público todo está de pie, y cerca del escenario comienza el primer pogo de muchos.

Constantemente se miran entre ellos. Camila sigue bailando por todos lados y con todos. Juegan y cantan y se divierten. El público se une a la dinámica y si no está saltando en el pogo que se genera en varias canciones, está bailando y moviéndose al ritmo de la canción. Muchos cierran los ojos y cantan. Cuando llega Gigante varias parejas se abrazan y cantan juntas: Te quiero gigante, te quiero gigante.

En esas dinámicas parece que el público entra en una especie de trance en donde solo está el show, la música y quien sea que esté al lado. Recuerdan que, en una de esas, vivir no duele tanto.

Hay gente a caballito, aparece una bandera para El Plan y otra de Uruguay que un grupo de amigas intervino el día anterior durante el cumpleaños de una de ellas. Mientras termina Serenata de una ruta larga Sebastián la recibe, se envuelve en ella y dice “gracias por este abrazo”.

Subí, que el cielo se abre para vos

El show tuvo una dedicatoria muy especial para Ruben Rada. Los integrantes del grupo contaron la anécdota de cuando fueron a su casa luego de un show en la Sala del Museo. “Muy generoso el chabón”, comentaron. Escucharon canciones, Rada les adelantó un proyecto en el que estaba trabajando, y contaron que al bajar para irse le dijo al portero del edifico donde vivía que ellos eran “unos hijos que había tenido cuando estaba de gira”.

“Nos adoptó de alguna manera”, afirmaron. Y luego de esa historia, le dedicaron Incandescente.

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Mágica Camila

En un momento, con las luces apagadas, se escucha una voz femenina decir “que hermosa noche” y aparece Camila en el centro del escenario. “Es muy hermoso ver tantas personas que no se conocen compartiendo así. Me gozo mirándolos. El mundo debería ser más así, más parecido a un recital”. Y comienza a cantar Abrazame, iniciando así su momento del show.

Todas las miradas están en ella, es su canción, es su momento. Baila sin coreografía con ojos cerrados y por momentos pareciera que la estamos viendo en su cuarto sola. Y es imposible sacarle los ojos de encima. Una pareja se abraza durante la canción y no se mueven ni se miran, no hacen nada más que sostenerse. Pareciera que cada vez que la canción dice “abrazame” se lo estuvieran diciendo entre ellos con el cuerpo, así de intencionales son las palabras que canta Camila.

Luego llega Tesoro Escondido, y vuelve el baile general. Ella sigue bailando y girando a lo Alanis Morrisette. Es hipnotizante. Toda la banda lo es, pero ella tiene algo especial que hace que durante dos canciones sea solo ella en el escenario y pasa a ocupar todo el espacio.

Es por ahí

Pulpo vuelve a recibir a la banda completa y vuelve la fiesta. Siguen saltando, siguen entre ellos y no paran de disfrutar de hacer esto entre familia y amigos. Suenan sus temas más clásicos, como Esquina de la Sombra, Túnel de la Vida y para despedirse El Riesgo.

El Plan de la Mariposa es una banda para ver en vivo. Lo demuestran con cada show que dan. Ya sea por el talento musical de la banda, por la energía que fluye entre ellos o por lo que generan en el público. Brindan un espectáculo para todos y hacen que se justifique todo el tiempo y dinero que implica hacer e ir a un concierto.