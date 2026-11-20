Un grupo de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República (Udelar) denunció a un compañero por presuntos episodios de acoso y amenazas , que incluyen el envío de fotografías de sus partes íntimas a través de WhatsApp.

Las alumnas aseguran que las conductas denunciadas se remontan al menos a 2021 y que otras estudiantes de distintas generaciones también recibieron mensajes del mismo compañero, según relataron a Subrayado.

"Nosotros investigamos sobre este tema, porque no íbamos a hacer falsas denuncias, y tenemos entendido que viene desde 2021 , pero también hablamos con gente de otras generaciones, 2023, 2024, y nos mandaron capturas de amenazas que hizo en ese tiempo, y que sigue haciendo", sostuvo una de las estudiantes en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

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Según las denunciantes, el joven utiliza distintos números de teléfono para comunicarse con ellas , aunque mantiene su nombre y fotografía de perfil.

Una de las estudiantes relató que había atravesado situaciones similares en marzo y que recientemente volvió a recibir mensajes del compañero, esta vez con una consulta vinculada a los estudios.

"Pasaron situaciones en marzo de este año y ahora me volvió a hablar de otro celular, y cuando me volvió a hablar simuló como que era a nivel académico", contó la joven, quien explicó que el estudiante le pidió material de estudio y ella se lo envió. Sin embargo, según su relato, "después de siete días" comenzaron nuevamente los episodios de acoso.

Las denunciantes señalaron que el joven enviaba imágenes que desaparecían después de ser visualizadas. "Siempre mandaba alguna foto y siempre modo efímero. Nunca mandaba las fotos para que queden. Y tenemos varias compañeras que nos comentaron que mandaba fotos completamente desnudo", agregaron.

Estudiantes tienen miedo de compartir una policlínica con el denunciado

La preocupación de las alumnas aumentó luego de que el estudiante denunciado se inscribiera en una actividad de policlínica que comenzará el próximo lunes.

Ante esta situación, las jóvenes trasladaron lo ocurrido a sus compañeros para conocer cómo se sentían frente a la posibilidad de compartir ese espacio académico. "Les comentamos la situación a nuestros compañeros y les preguntamos también qué sentían. La mayoría se quiso cambiar de policlínica, no quieren asistir y siguen con miedo", señalaron.

Las estudiantes presentaron una denuncia ante la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Udelar, así como también en una seccional policial. Según indicaron, hasta el momento no habían recibido una respuesta de la universidad.

Qué dijo el rector de la Udelar sobre las denuncias de acoso

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, confirmó que existe una denuncia formal y que el caso está siendo analizado por los mecanismos institucionales correspondientes.

Cancela explicó que la decana de la Facultad de Enfermería le informó sobre la situación y que "se estaba procediendo de acuerdo a los protocolos que tienen la Universidad".

"Hay radicada una denuncia, está a estudio de Unidad central sobre violencia, acosos y discriminación, que desde el decanato estaban viendo las medidas que tenían que ir tomando en estos días. Esto va dentro de un marco de debido proceso", sostuvo el rector.