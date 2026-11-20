Uruguay y Brasil fueron los únicos dos países que votaron en contra de una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para activar el mecanismo de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) , con el objetivo de analizar medidas conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo en el continente.

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La iniciativa fue aprobada este viernes 20 de noviembre en el Consejo Permanente de la OEA, con 14 votos a favor, dos en contra y una abstención , correspondiente a Bahamas.

La resolución fue impulsada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. A estos países se sumaron Guatemala y Haití en la votación.

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El documento sostiene que los grupos delictivos organizados vinculados al tráfico transnacional de drogas y al terrorismo representan amenazas para la gobernanza democrática y la soberanía de los países americanos.

En ese sentido, plantea que sus actividades y consecuencias transfronterizas podrían constituir una situación capaz de poner en peligro la paz del continente, en los términos del artículo 6 del TIAR.

Qué implica la resolución aprobada por la OEA

La decisión del Consejo Permanente establece la constitución del Órgano de Consulta del TIAR y la convocatoria a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el tratado.

El encuentro deberá celebrarse dentro de los próximos 75 días, en la sede de la OEA o en otro lugar que se determine posteriormente.

El objetivo será examinar posibles acciones diplomáticas, jurídicas y de otra naturaleza para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional. Sin embargo, la resolución establece expresamente que las medidas que se analicen no deberán implicar el uso de la fuerza armada.

El texto también aclara que la convocatoria no supone una decisión anticipada sobre las medidas que eventualmente puedan adoptarse, que deberán examinarse caso por caso.

Hasta la celebración de la reunión de cancilleres, el Consejo Permanente podrá actuar provisionalmente como órgano de consulta, de acuerdo con las disposiciones del tratado.

Además, la OEA deberá informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la resolución y las actividades previstas para preservar la paz y la seguridad interamericanas.

Qué es el TIAR y para qué se utiliza

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un acuerdo de seguridad colectiva entre países americanos, firmado en 1947, que establece mecanismos de consulta y cooperación ante situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad regional.

Su artículo 6 contempla la posibilidad de convocar a los Estados parte cuando se produzcan situaciones que puedan poner en peligro la paz de América, incluso cuando no exista un ataque armado.

En este caso, los países promotores consideran que las actividades de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo justifican la utilización de ese mecanismo.

La resolución aprobada este viernes no establece sanciones ni autoriza operaciones militares, sino que abre una instancia formal de consultas entre los gobiernos para evaluar posibles respuestas conjuntas.

Cómo votaron los países en la OEA

La votación terminó con 14 países a favor, dos en contra y una abstención.

A favor: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En contra: Uruguay y Brasil.

Abstención: Bahamas.

Venezuela figura sin voto registrado en el resultado de la sesión.